Informacje o cenie Midas mHYPER (MHYPER) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.05 $ 1.05 $ 1.05 Minimum 24h $ 1.05 $ 1.05 $ 1.05 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.05$ 1.05 $ 1.05 Maksimum 24h $ 1.05$ 1.05 $ 1.05 Historyczne maksimum $ 1.05$ 1.05 $ 1.05 Najniższa cena $ 1.024$ 1.024 $ 1.024 Zmiana ceny (1H) 0.00% Zmiana ceny (1D) 0.00% Zmiana ceny (7D) +0.16% Zmiana ceny (7D) +0.16%

Aktualna cena Midas mHYPER (MHYPER) wynosi $1.05. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MHYPER wahał się między $ 1.05 a $ 1.05, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MHYPER w historii to $ 1.05, a najniższy to $ 1.024.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MHYPER zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o 0.00% w ciągu 24 godzin i o +0.16% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Midas mHYPER (MHYPER)

Kapitalizacja rynkowa $ 96.29M$ 96.29M $ 96.29M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 96.29M$ 96.29M $ 96.29M Podaż w obiegu 91.70M 91.70M 91.70M Całkowita podaż 93,590,995.88119598 93,590,995.88119598 93,590,995.88119598

Obecna kapitalizacja rynkowa Midas mHYPER wynosi $ 96.29M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MHYPER w obiegu wynosi 91.70M, przy całkowitej podaży 93590995.88119598. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 96.29M.