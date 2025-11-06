GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Midas mHYPER to 1.05 USD. Śledź aktualizacje cen MHYPER do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MHYPER łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Midas mHYPER to 1.05 USD. Śledź aktualizacje cen MHYPER do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MHYPER łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MHYPER

Informacje o cenie MHYPER

Czym jest MHYPER

Biała księga MHYPER

Oficjalna strona internetowa MHYPER

Tokenomika MHYPER

Prognoza cen MHYPER

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Midas mHYPER

Cena Midas mHYPER (MHYPER)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MHYPER do USD:

$1.05
$1.05$1.05
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Midas mHYPER (MHYPER) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:53:01 (UTC+8)

Informacje o cenie Midas mHYPER (MHYPER) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 1.05
$ 1.05$ 1.05
Minimum 24h
$ 1.05
$ 1.05$ 1.05
Maksimum 24h

$ 1.05
$ 1.05$ 1.05

$ 1.05
$ 1.05$ 1.05

$ 1.05
$ 1.05$ 1.05

$ 1.024
$ 1.024$ 1.024

0.00%

0.00%

+0.16%

+0.16%

Aktualna cena Midas mHYPER (MHYPER) wynosi $1.05. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MHYPER wahał się między $ 1.05 a $ 1.05, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MHYPER w historii to $ 1.05, a najniższy to $ 1.024.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MHYPER zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o 0.00% w ciągu 24 godzin i o +0.16% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Midas mHYPER (MHYPER)

$ 96.29M
$ 96.29M$ 96.29M

--
----

$ 96.29M
$ 96.29M$ 96.29M

91.70M
91.70M 91.70M

93,590,995.88119598
93,590,995.88119598 93,590,995.88119598

Obecna kapitalizacja rynkowa Midas mHYPER wynosi $ 96.29M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MHYPER w obiegu wynosi 91.70M, przy całkowitej podaży 93590995.88119598. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 96.29M.

Historia ceny Midas mHYPER (MHYPER) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Midas mHYPER do USD wyniosła $ 0.0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Midas mHYPER do USD wyniosła $ +0.0140107800.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Midas mHYPER do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Midas mHYPER do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0.00.00%
30 Dni$ +0.0140107800+1.33%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Midas mHYPER (MHYPER)

mHYPER is a tokenised certificate issued by Midas and intended to reference the performance of selected market-neutral, stablecoin-focused strategies deployed across on-chain markets and ecosystems. The strategy is monitored by Hyperithm, a digital asset manager based in Tokyo and Seoul, acting as the appointed Risk Manager. mHYPER is designed to provide on-chain access to diversified DeFi opportunities while maintaining a market-neutral investment profile.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Midas mHYPER (MHYPER)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Midas mHYPER (w USD)

Jaka będzie wartość Midas mHYPER (MHYPER) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Midas mHYPER (MHYPER) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Midas mHYPER.

Sprawdź teraz prognozę ceny Midas mHYPER!

MHYPER na lokalne waluty

Tokenomika Midas mHYPER (MHYPER)

Zrozumienie tokenomiki Midas mHYPER (MHYPER) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MHYPERjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Midas mHYPER (MHYPER)

Jaka jest dziś wartość Midas mHYPER (MHYPER)?
Aktualna cena MHYPER w USD wynosi 1.05USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MHYPER do USD?
Aktualna cena MHYPER w USD wynosi $ 1.05. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Midas mHYPER?
Kapitalizacja rynkowa dla MHYPER wynosi $ 96.29M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MHYPER w obiegu?
W obiegu MHYPER znajduje się 91.70M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MHYPER?
MHYPER osiąga ATH w wysokości 1.05 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MHYPER?
MHYPER zaliczył cenę ATL w wysokości 1.024 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MHYPER?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MHYPER wynosi -- USD.
Czy w tym roku MHYPER pójdzie wyżej?
MHYPER może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MHYPER, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:53:01 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Midas mHYPER (MHYPER)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,702.28
$103,702.28$103,702.28

-0.02%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,437.00
$3,437.00$3,437.00

+1.13%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.53
$162.53$162.53

+1.25%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.91
$1,477.91$1,477.91

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,702.28
$103,702.28$103,702.28

-0.02%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,437.00
$3,437.00$3,437.00

+1.13%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3618
$2.3618$2.3618

+3.75%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.53
$162.53$162.53

+1.25%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1505
$1.1505$1.1505

+6.01%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03546
$0.03546$0.03546

+41.84%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00387
$0.00387$0.00387

-48.40%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010451
$0.000010451$0.000010451

+453.54%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2232
$0.2232$0.2232

+346.40%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5187
$1.5187$1.5187

+87.21%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01886
$0.01886$0.01886

+50.88%