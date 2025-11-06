Informacje o cenie Midas mAPOLLO (MAPOLLO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.043 $ 1.043 $ 1.043 Minimum 24h $ 1.044 $ 1.044 $ 1.044 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.043$ 1.043 $ 1.043 Maksimum 24h $ 1.044$ 1.044 $ 1.044 Historyczne maksimum $ 1.044$ 1.044 $ 1.044 Najniższa cena $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 Zmiana ceny (1H) 0.00% Zmiana ceny (1D) -0.03% Zmiana ceny (7D) +0.15% Zmiana ceny (7D) +0.15%

Aktualna cena Midas mAPOLLO (MAPOLLO) wynosi $1.043. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MAPOLLO wahał się między $ 1.043 a $ 1.044, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MAPOLLO w historii to $ 1.044, a najniższy to $ 1.019.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MAPOLLO zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -0.03% w ciągu 24 godzin i o +0.15% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Midas mAPOLLO (MAPOLLO)

Kapitalizacja rynkowa $ 19.57M$ 19.57M $ 19.57M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 19.57M$ 19.57M $ 19.57M Podaż w obiegu 18.76M 18.76M 18.76M Całkowita podaż 18,756,387.58667187 18,756,387.58667187 18,756,387.58667187

Obecna kapitalizacja rynkowa Midas mAPOLLO wynosi $ 19.57M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MAPOLLO w obiegu wynosi 18.76M, przy całkowitej podaży 18756387.58667187. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 19.57M.