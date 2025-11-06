Prognoza ceny Midas mAPOLLO (MAPOLLO) (USD)

Sprawdź prognozy cen Midas mAPOLLO na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość MAPOLLO w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Midas mAPOLLO % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Midas mAPOLLO na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Midas mAPOLLO (MAPOLLO) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Midas mAPOLLO może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 1.043. Prognoza ceny Midas mAPOLLO (MAPOLLO) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Midas mAPOLLO może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 1.0951. Prognoza ceny Midas mAPOLLO (MAPOLLO) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MAPOLLO na 2027 rok wyniesie $ 1.1499 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Midas mAPOLLO (MAPOLLO) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MAPOLLO na 2028 rok wyniesie $ 1.2074 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Midas mAPOLLO (MAPOLLO) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MAPOLLO w 2029 roku wyniesie $ 1.2677 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Midas mAPOLLO (MAPOLLO) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MAPOLLO w 2030 roku wyniesie $ 1.3311 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Midas mAPOLLO (MAPOLLO) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Midas mAPOLLO może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2.1683. Prognoza ceny Midas mAPOLLO (MAPOLLO) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Midas mAPOLLO może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 3.5319. Rok Cena Wzrost 2025 $ 1.043 0.00%

Bieżące statystyki cen Midas mAPOLLO Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 19.57M$ 19.57M $ 19.57M Podaż w obiegu 18.76M 18.76M 18.76M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena MAPOLLO to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto MAPOLLO ma podaż w obiegu wynoszącą 18.76M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 19.57M. Zobacz na żywo cenę MAPOLLO

Historyczna cena Midas mAPOLLO Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Midas mAPOLLO, cena Midas mAPOLLO wynosi 1.043USD. Podaż w obiegu Midas mAPOLLO (MAPOLLO) wynosi 18.76M MAPOLLO , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $19,567,210 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.03% $ -0.000334 $ 1.044 $ 1.043

7 D 0.15% $ 0.001584 $ 1.0435 $ 1.0333

30 Dni 0.95% $ 0.009959 $ 1.0435 $ 1.0333 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Midas mAPOLLO zanotował zmianę ceny o $-0.000334 , co stanowi -0.03% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Midas mAPOLLO osiągnął maksimum na poziomie $1.0435 i minimum na poziomie $1.0333 . Zanotowano zmianę ceny o 0.15% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał MAPOLLO do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Midas mAPOLLO o 0.95% , co odpowiada około $0.009959 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny MAPOLLO.

Jak działa moduł przewidywania ceny Midas mAPOLLO (MAPOLLO)? Moduł predykcji ceny Midas mAPOLLO to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu MAPOLLO. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Midas mAPOLLO na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów MAPOLLO, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Midas mAPOLLO. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość MAPOLLO. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę MAPOLLO, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Midas mAPOLLO.

Dlaczego prognoaza ceny MAPOLLO jest ważna?

Prognozy cen MAPOLLO są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

