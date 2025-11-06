Informacje o cenie mfercoin (MFER) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.003002 $ 0.003002 $ 0.003002 Minimum 24h $ 0.00339453 $ 0.00339453 $ 0.00339453 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.003002$ 0.003002 $ 0.003002 Maksimum 24h $ 0.00339453$ 0.00339453 $ 0.00339453 Historyczne maksimum $ 0.263597$ 0.263597 $ 0.263597 Najniższa cena $ 0.00280157$ 0.00280157 $ 0.00280157 Zmiana ceny (1H) +0.01% Zmiana ceny (1D) +6.64% Zmiana ceny (7D) -25.46% Zmiana ceny (7D) -25.46%

Aktualna cena mfercoin (MFER) wynosi $0.00320132. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MFER wahał się między $ 0.003002 a $ 0.00339453, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MFER w historii to $ 0.263597, a najniższy to $ 0.00280157.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MFER zmieniły się o +0.01% w ciągu ostatniej godziny, o +6.64% w ciągu 24 godzin i o -25.46% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o mfercoin (MFER)

Kapitalizacja rynkowa $ 3.20M$ 3.20M $ 3.20M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 3.20M$ 3.20M $ 3.20M Podaż w obiegu 1000.00M 1000.00M 1000.00M Całkowita podaż 999,998,066.04 999,998,066.04 999,998,066.04

Obecna kapitalizacja rynkowa mfercoin wynosi $ 3.20M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MFER w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999998066.04. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.20M.