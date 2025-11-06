Informacje o cenie Metronome Synth ETH (MSETH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 3,266.17 $ 3,266.17 $ 3,266.17 Minimum 24h $ 3,465.23 $ 3,465.23 $ 3,465.23 Maksimum 24h Minimum 24h $ 3,266.17$ 3,266.17 $ 3,266.17 Maksimum 24h $ 3,465.23$ 3,465.23 $ 3,465.23 Historyczne maksimum $ 4,925.56$ 4,925.56 $ 4,925.56 Najniższa cena $ 976.13$ 976.13 $ 976.13 Zmiana ceny (1H) +0.32% Zmiana ceny (1D) +3.03% Zmiana ceny (7D) -12.65% Zmiana ceny (7D) -12.65%

Aktualna cena Metronome Synth ETH (MSETH) wynosi $3,425.57. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MSETH wahał się między $ 3,266.17 a $ 3,465.23, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MSETH w historii to $ 4,925.56, a najniższy to $ 976.13.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MSETH zmieniły się o +0.32% w ciągu ostatniej godziny, o +3.03% w ciągu 24 godzin i o -12.65% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Metronome Synth ETH (MSETH)

Kapitalizacja rynkowa $ 34.71M$ 34.71M $ 34.71M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 34.71M$ 34.71M $ 34.71M Podaż w obiegu 10.13K 10.13K 10.13K Całkowita podaż 10,131.76142587912 10,131.76142587912 10,131.76142587912

Obecna kapitalizacja rynkowa Metronome Synth ETH wynosi $ 34.71M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MSETH w obiegu wynosi 10.13K, przy całkowitej podaży 10131.76142587912. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 34.71M.