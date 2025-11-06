Prognoza ceny Metronome Synth ETH (MSETH) (USD)

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Metronome Synth ETH % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Metronome Synth ETH na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Metronome Synth ETH (MSETH) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Metronome Synth ETH może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 3,390.36. Prognoza ceny Metronome Synth ETH (MSETH) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Metronome Synth ETH może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 3,559.878. Prognoza ceny Metronome Synth ETH (MSETH) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MSETH na 2027 rok wyniesie $ 3,737.8719 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Metronome Synth ETH (MSETH) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MSETH na 2028 rok wyniesie $ 3,924.7654 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Metronome Synth ETH (MSETH) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MSETH w 2029 roku wyniesie $ 4,121.0037 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Metronome Synth ETH (MSETH) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MSETH w 2030 roku wyniesie $ 4,327.0539 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Metronome Synth ETH (MSETH) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Metronome Synth ETH może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 7,048.3149. Prognoza ceny Metronome Synth ETH (MSETH) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Metronome Synth ETH może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 11,480.9623. Rok Cena Wzrost 2025 $ 3,390.36 0.00%

2026 $ 3,559.878 5.00%

2027 $ 3,737.8719 10.25%

2028 $ 3,924.7654 15.76%

2029 $ 4,121.0037 21.55%

2030 $ 4,327.0539 27.63%

2031 $ 4,543.4066 34.01%

2032 $ 4,770.5769 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 5,009.1058 47.75%

2034 $ 5,259.5611 55.13%

2035 $ 5,522.5391 62.89%

2036 $ 5,798.6661 71.03%

2037 $ 6,088.5994 79.59%

2038 $ 6,393.0294 88.56%

2039 $ 6,712.6808 97.99%

2040 $ 7,048.3149 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Metronome Synth ETH na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 3,390.36 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 3,390.8244 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 3,393.6110 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 3,404.2929 0.41% Prognoza ceny Metronome Synth ETH (MSETH) na dziś Przewidywana cena dla MSETH w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $3,390.36 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Metronome Synth ETH (MSETH) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny MSETH z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $3,390.8244 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Metronome Synth ETH (MSETH) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla MSETH, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $3,393.6110 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Metronome Synth ETH (MSETH) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena MSETH wynosi $3,404.2929 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Metronome Synth ETH Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 34.13M$ 34.13M $ 34.13M Podaż w obiegu 10.07K 10.07K 10.07K Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena MSETH to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto MSETH ma podaż w obiegu wynoszącą 10.07K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 34.13M. Zobacz na żywo cenę MSETH

Historyczna cena Metronome Synth ETH Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Metronome Synth ETH, cena Metronome Synth ETH wynosi 3,390.36USD. Podaż w obiegu Metronome Synth ETH (MSETH) wynosi 10.07K MSETH , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $34,125,536 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 2.93% $ 96.61 $ 3,465.23 $ 3,293.75

7 D -12.83% $ -435.0750 $ 4,704.4658 $ 3,149.8851

30 Dni -27.54% $ -933.8688 $ 4,704.4658 $ 3,149.8851 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Metronome Synth ETH zanotował zmianę ceny o $96.61 , co stanowi 2.93% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Metronome Synth ETH osiągnął maksimum na poziomie $4,704.4658 i minimum na poziomie $3,149.8851 . Zanotowano zmianę ceny o -12.83% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał MSETH do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Metronome Synth ETH o -27.54% , co odpowiada około $-933.8688 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny MSETH.

Jak działa moduł przewidywania ceny Metronome Synth ETH (MSETH)? Moduł predykcji ceny Metronome Synth ETH to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu MSETH. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Metronome Synth ETH na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów MSETH, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Metronome Synth ETH. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość MSETH. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę MSETH, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Metronome Synth ETH.

Dlaczego prognoaza ceny MSETH jest ważna?

Prognozy cen MSETH są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w MSETH? Według Twoich prognoz MSETH osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny MSETH na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Metronome Synth ETH (MSETH), przewidywana cena MSETH osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 MSETH w 2026 roku? Cena 1 Metronome Synth ETH (MSETH) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz MSETH wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena MSETH w 2027 roku? Metronome Synth ETH (MSETH) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MSETH do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MSETH w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Metronome Synth ETH (MSETH) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MSETH w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Metronome Synth ETH (MSETH) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 MSETH w 2030 roku? Cena 1 Metronome Synth ETH (MSETH) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz MSETH wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny MSETH na 2040 rok? Metronome Synth ETH (MSETH) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MSETH do 2040 roku. Zarejestruj się teraz