Aktualna cena MetaMask USD to 1 USD. Śledź aktualizacje cen MUSD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MUSD łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MUSD

Informacje o cenie MUSD

Czym jest MUSD

Oficjalna strona internetowa MUSD

Tokenomika MUSD

Prognoza cen MUSD

Cena MetaMask USD (MUSD)

Aktualna cena 1 MUSD do USD:

$1.002
$1.002$1.002
0.00%1D
USD
MetaMask USD (MUSD) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie MetaMask USD (MUSD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.996056
$ 0.996056$ 0.996056
Minimum 24h
$ 1.01
$ 1.01$ 1.01
Maksimum 24h

$ 0.996056
$ 0.996056$ 0.996056

$ 1.01
$ 1.01$ 1.01

$ 1.085
$ 1.085$ 1.085

$ 0.925488
$ 0.925488$ 0.925488

+0.01%

-0.08%

+0.04%

+0.04%

Aktualna cena MetaMask USD (MUSD) wynosi $1. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MUSD wahał się między $ 0.996056 a $ 1.01, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MUSD w historii to $ 1.085, a najniższy to $ 0.925488.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MUSD zmieniły się o +0.01% w ciągu ostatniej godziny, o -0.08% w ciągu 24 godzin i o +0.04% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MetaMask USD (MUSD)

$ 31.23M
$ 31.23M$ 31.23M

--
----

$ 31.23M
$ 31.23M$ 31.23M

31.23M
31.23M 31.23M

31,227,890.740521
31,227,890.740521 31,227,890.740521

Obecna kapitalizacja rynkowa MetaMask USD wynosi $ 31.23M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MUSD w obiegu wynosi 31.23M, przy całkowitej podaży 31227890.740521. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 31.23M.

Historia ceny MetaMask USD (MUSD) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny MetaMask USD do USD wyniosła $ -0.000884517313084.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny MetaMask USD do USD wyniosła $ +0.0011583000.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny MetaMask USD do USD wyniosła $ +0.0002208000.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny MetaMask USD do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000884517313084-0.08%
30 Dni$ +0.0011583000+0.12%
60 dni$ +0.0002208000+0.02%
90 dni$ 0--

Co to jest MetaMask USD (MUSD)

MetaMask USD (mUSD) is a stablecoin issued by MetaMask, designed to maintain a 1:1 peg with the US dollar. It is built for use within the MetaMask ecosystem, enabling seamless on- and off-ramping between crypto and fiat, as well as spending through MetaMask products, including the MetaMask Card. mUSD aims to provide low-friction transfers, instant settlement, and interoperability across supported blockchain networks.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla MetaMask USD (MUSD)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny MetaMask USD (w USD)

Jaka będzie wartość MetaMask USD (MUSD) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w MetaMask USD (MUSD) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla MetaMask USD.

Sprawdź teraz prognozę ceny MetaMask USD!

MUSD na lokalne waluty

Tokenomika MetaMask USD (MUSD)

Zrozumienie tokenomiki MetaMask USD (MUSD) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MUSDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące MetaMask USD (MUSD)

Jaka jest dziś wartość MetaMask USD (MUSD)?
Aktualna cena MUSD w USD wynosi 1.0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MUSD do USD?
Aktualna cena MUSD w USD wynosi $ 1.0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa MetaMask USD?
Kapitalizacja rynkowa dla MUSD wynosi $ 31.23M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MUSD w obiegu?
W obiegu MUSD znajduje się 31.23M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MUSD?
MUSD osiąga ATH w wysokości 1.085 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MUSD?
MUSD zaliczył cenę ATL w wysokości 0.925488 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MUSD?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MUSD wynosi -- USD.
Czy w tym roku MUSD pójdzie wyżej?
MUSD może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MUSD, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe MetaMask USD (MUSD)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

