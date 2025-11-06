Informacje o cenie MetaMask USD (MUSD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.996056 $ 0.996056 $ 0.996056 Minimum 24h $ 1.01 $ 1.01 $ 1.01 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.996056$ 0.996056 $ 0.996056 Maksimum 24h $ 1.01$ 1.01 $ 1.01 Historyczne maksimum $ 1.085$ 1.085 $ 1.085 Najniższa cena $ 0.925488$ 0.925488 $ 0.925488 Zmiana ceny (1H) +0.01% Zmiana ceny (1D) -0.08% Zmiana ceny (7D) +0.04% Zmiana ceny (7D) +0.04%

Aktualna cena MetaMask USD (MUSD) wynosi $1. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MUSD wahał się między $ 0.996056 a $ 1.01, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MUSD w historii to $ 1.085, a najniższy to $ 0.925488.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MUSD zmieniły się o +0.01% w ciągu ostatniej godziny, o -0.08% w ciągu 24 godzin i o +0.04% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MetaMask USD (MUSD)

Kapitalizacja rynkowa $ 31.23M$ 31.23M $ 31.23M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 31.23M$ 31.23M $ 31.23M Podaż w obiegu 31.23M 31.23M 31.23M Całkowita podaż 31,227,890.740521 31,227,890.740521 31,227,890.740521

Obecna kapitalizacja rynkowa MetaMask USD wynosi $ 31.23M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MUSD w obiegu wynosi 31.23M, przy całkowitej podaży 31227890.740521. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 31.23M.