Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę MetaMask USD % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny MetaMask USD na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny MetaMask USD (MUSD) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy MetaMask USD może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 1.001. Prognoza ceny MetaMask USD (MUSD) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy MetaMask USD może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 1.0510. Prognoza ceny MetaMask USD (MUSD) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MUSD na 2027 rok wyniesie $ 1.1036 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny MetaMask USD (MUSD) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MUSD na 2028 rok wyniesie $ 1.1587 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny MetaMask USD (MUSD) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MUSD w 2029 roku wyniesie $ 1.2167 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny MetaMask USD (MUSD) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MUSD w 2030 roku wyniesie $ 1.2775 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny MetaMask USD (MUSD) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena MetaMask USD może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2.0810. Prognoza ceny MetaMask USD (MUSD) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena MetaMask USD może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 3.3897.

2026 $ 1.0510 5.00%

2027 $ 1.1036 10.25%

2028 $ 1.1587 15.76%

2029 $ 1.2167 21.55%

2030 $ 1.2775 27.63%

2031 $ 1.3414 34.01%

2032 $ 1.4085 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 1.4789 47.75%

2034 $ 1.5528 55.13%

2035 $ 1.6305 62.89%

2036 $ 1.7120 71.03%

2037 $ 1.7976 79.59%

2038 $ 1.8875 88.56%

2039 $ 1.9819 97.99%

2040 $ 2.0810 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny MetaMask USD na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 1.001 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 1.0011 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 1.0019 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 1.0051 0.41% Prognoza ceny MetaMask USD (MUSD) na dziś Przewidywana cena dla MUSD w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $1.001 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny MetaMask USD (MUSD) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny MUSD z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $1.0011 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa MetaMask USD (MUSD) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla MUSD, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $1.0019 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa MetaMask USD (MUSD) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena MUSD wynosi $1.0051 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen MetaMask USD Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 31.25M$ 31.25M $ 31.25M Podaż w obiegu 31.23M 31.23M 31.23M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena MUSD to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto MUSD ma podaż w obiegu wynoszącą 31.23M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 31.25M. Zobacz na żywo cenę MUSD

Historyczna cena MetaMask USD Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami MetaMask USD, cena MetaMask USD wynosi 1.001USD. Podaż w obiegu MetaMask USD (MUSD) wynosi 31.23M MUSD , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $31,250,308 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.10% $ 0.000969 $ 1.01 $ 0.995882

7 D 0.33% $ 0.003292 $ 1.0095 $ 0.995781

30 Dni -0.05% $ -0.000533 $ 1.0095 $ 0.995781 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin MetaMask USD zanotował zmianę ceny o $0.000969 , co stanowi 0.10% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs MetaMask USD osiągnął maksimum na poziomie $1.0095 i minimum na poziomie $0.995781 . Zanotowano zmianę ceny o 0.33% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał MUSD do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana MetaMask USD o -0.05% , co odpowiada około $-0.000533 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny MUSD.

Jak działa moduł przewidywania ceny MetaMask USD (MUSD)? Moduł predykcji ceny MetaMask USD to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu MUSD. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania MetaMask USD na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów MUSD, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę MetaMask USD. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość MUSD. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę MUSD, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał MetaMask USD.

Dlaczego prognoaza ceny MUSD jest ważna?

Prognozy cen MUSD są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w MUSD? Według Twoich prognoz MUSD osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny MUSD na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny MetaMask USD (MUSD), przewidywana cena MUSD osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 MUSD w 2026 roku? Cena 1 MetaMask USD (MUSD) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz MUSD wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena MUSD w 2027 roku? MetaMask USD (MUSD) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MUSD do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MUSD w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, MetaMask USD (MUSD) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MUSD w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, MetaMask USD (MUSD) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 MUSD w 2030 roku? Cena 1 MetaMask USD (MUSD) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz MUSD wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny MUSD na 2040 rok? MetaMask USD (MUSD) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MUSD do 2040 roku.