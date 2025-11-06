Informacje o cenie Memetern (MXT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.02031539 $ 0.02031539 $ 0.02031539 Minimum 24h $ 0.02120813 $ 0.02120813 $ 0.02120813 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.02031539$ 0.02031539 $ 0.02031539 Maksimum 24h $ 0.02120813$ 0.02120813 $ 0.02120813 Historyczne maksimum $ 0.02951287$ 0.02951287 $ 0.02951287 Najniższa cena $ 0.00430847$ 0.00430847 $ 0.00430847 Zmiana ceny (1H) -1.17% Zmiana ceny (1D) -0.43% Zmiana ceny (7D) -2.98% Zmiana ceny (7D) -2.98%

Aktualna cena Memetern (MXT) wynosi $0.02064446. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MXT wahał się między $ 0.02031539 a $ 0.02120813, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MXT w historii to $ 0.02951287, a najniższy to $ 0.00430847.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MXT zmieniły się o -1.17% w ciągu ostatniej godziny, o -0.43% w ciągu 24 godzin i o -2.98% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Memetern (MXT)

Kapitalizacja rynkowa $ 20.64M$ 20.64M $ 20.64M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 20.64M$ 20.64M $ 20.64M Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Memetern wynosi $ 20.64M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MXT w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 20.64M.