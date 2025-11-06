Informacje o cenie Meme Alliance (MMA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0017768 $ 0.0017768 $ 0.0017768 Minimum 24h $ 0.00196281 $ 0.00196281 $ 0.00196281 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0017768$ 0.0017768 $ 0.0017768 Maksimum 24h $ 0.00196281$ 0.00196281 $ 0.00196281 Historyczne maksimum $ 0.073829$ 0.073829 $ 0.073829 Najniższa cena $ 0.0011163$ 0.0011163 $ 0.0011163 Zmiana ceny (1H) -0.40% Zmiana ceny (1D) +6.19% Zmiana ceny (7D) -21.12% Zmiana ceny (7D) -21.12%

Aktualna cena Meme Alliance (MMA) wynosi $0.00190928. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MMA wahał się między $ 0.0017768 a $ 0.00196281, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MMA w historii to $ 0.073829, a najniższy to $ 0.0011163.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MMA zmieniły się o -0.40% w ciągu ostatniej godziny, o +6.19% w ciągu 24 godzin i o -21.12% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Meme Alliance (MMA)

Kapitalizacja rynkowa $ 162.87K$ 162.87K $ 162.87K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 190.62K$ 190.62K $ 190.62K Podaż w obiegu 85.44M 85.44M 85.44M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Meme Alliance wynosi $ 162.87K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MMA w obiegu wynosi 85.44M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 190.62K.