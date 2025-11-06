GiełdaDEX+
Aktualna cena Meme Alliance to 0.00190928 USD. Śledź aktualizacje cen MMA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MMA łatwo w MEXC już teraz.

Cena Meme Alliance (MMA)

$0.00190928
Meme Alliance (MMA) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Meme Alliance (MMA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0017768
Minimum 24h
$ 0.00196281
Maksimum 24h

$ 0.0017768
$ 0.00196281
$ 0.073829
$ 0.0011163
-0.40%

+6.19%

-21.12%

-21.12%

Aktualna cena Meme Alliance (MMA) wynosi $0.00190928. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MMA wahał się między $ 0.0017768 a $ 0.00196281, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MMA w historii to $ 0.073829, a najniższy to $ 0.0011163.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MMA zmieniły się o -0.40% w ciągu ostatniej godziny, o +6.19% w ciągu 24 godzin i o -21.12% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Meme Alliance (MMA)

$ 162.87K
--
$ 190.62K
85.44M
100,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Meme Alliance wynosi $ 162.87K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MMA w obiegu wynosi 85.44M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 190.62K.

Historia ceny Meme Alliance (MMA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Meme Alliance do USD wyniosła $ +0.00011137.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Meme Alliance do USD wyniosła $ -0.0009412064.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Meme Alliance do USD wyniosła $ -0.0010319944.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Meme Alliance do USD wyniosła $ -0.004847951439512238.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00011137+6.19%
30 Dni$ -0.0009412064-49.29%
60 dni$ -0.0010319944-54.05%
90 dni$ -0.004847951439512238-71.74%

Co to jest Meme Alliance (MMA)

Meme Alliance is a GameFI ecosystem in development. The goal of Meme Alliance is to connect Meme communities into one ecosystem.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Meme Alliance (MMA)

Prognoza ceny Meme Alliance (w USD)

Jaka będzie wartość Meme Alliance (MMA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Meme Alliance (MMA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Meme Alliance.

Sprawdź teraz prognozę ceny Meme Alliance!

MMA na lokalne waluty

Tokenomika Meme Alliance (MMA)

Zrozumienie tokenomiki Meme Alliance (MMA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MMAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Meme Alliance (MMA)

Jaka jest dziś wartość Meme Alliance (MMA)?
Aktualna cena MMA w USD wynosi 0.00190928USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MMA do USD?
Aktualna cena MMA w USD wynosi $ 0.00190928. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Meme Alliance?
Kapitalizacja rynkowa dla MMA wynosi $ 162.87K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MMA w obiegu?
W obiegu MMA znajduje się 85.44M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MMA?
MMA osiąga ATH w wysokości 0.073829 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MMA?
MMA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.0011163 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MMA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MMA wynosi -- USD.
Czy w tym roku MMA pójdzie wyżej?
MMA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MMA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Meme Alliance (MMA)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,087.36
$3,378.64
$158.96
$1.0000
$1,477.92
