Sprawdź prognozy cen Meme Alliance na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość MMA w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Meme Alliance % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Meme Alliance na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Meme Alliance (MMA) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Meme Alliance może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.001882. Prognoza ceny Meme Alliance (MMA) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Meme Alliance może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.001976. Prognoza ceny Meme Alliance (MMA) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MMA na 2027 rok wyniesie $ 0.002075 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Meme Alliance (MMA) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MMA na 2028 rok wyniesie $ 0.002179 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Meme Alliance (MMA) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MMA w 2029 roku wyniesie $ 0.002288 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Meme Alliance (MMA) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MMA w 2030 roku wyniesie $ 0.002402 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Meme Alliance (MMA) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Meme Alliance może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.003913. Prognoza ceny Meme Alliance (MMA) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Meme Alliance może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.006374. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.001882 0.00%

2026 $ 0.001976 5.00%

2027 $ 0.002075 10.25%

2028 $ 0.002179 15.76%

2029 $ 0.002288 21.55%

2030 $ 0.002402 27.63%

2031 $ 0.002522 34.01%

2032 $ 0.002648 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.002781 47.75%

2034 $ 0.002920 55.13%

2035 $ 0.003066 62.89%

2036 $ 0.003219 71.03%

2037 $ 0.003380 79.59%

2038 $ 0.003549 88.56%

2039 $ 0.003727 97.99%

2040 $ 0.003913 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Meme Alliance na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.001882 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.001882 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.001884 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.001890 0.41% Prognoza ceny Meme Alliance (MMA) na dziś Przewidywana cena dla MMA w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.001882 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Meme Alliance (MMA) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny MMA z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.001882 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Meme Alliance (MMA) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla MMA, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.001884 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Meme Alliance (MMA) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena MMA wynosi $0.001890 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Meme Alliance Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 160.75K$ 160.75K $ 160.75K Podaż w obiegu 85.44M 85.44M 85.44M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena MMA to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto MMA ma podaż w obiegu wynoszącą 85.44M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 160.75K. Zobacz na żywo cenę MMA

Historyczna cena Meme Alliance Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Meme Alliance, cena Meme Alliance wynosi 0.001882USD. Podaż w obiegu Meme Alliance (MMA) wynosi 85.44M MMA , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $160,749 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.69% $ 0 $ 0.001962 $ 0.001869

7 D -23.85% $ -0.000449 $ 0.003932 $ 0.001783

30 Dni -49.32% $ -0.000928 $ 0.003932 $ 0.001783 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Meme Alliance zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 0.69% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Meme Alliance osiągnął maksimum na poziomie $0.003932 i minimum na poziomie $0.001783 . Zanotowano zmianę ceny o -23.85% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał MMA do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Meme Alliance o -49.32% , co odpowiada około $-0.000928 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny MMA.

Jak działa moduł przewidywania ceny Meme Alliance (MMA)? Moduł predykcji ceny Meme Alliance to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu MMA. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Meme Alliance na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów MMA, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Meme Alliance. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość MMA. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę MMA, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Meme Alliance.

Dlaczego prognoaza ceny MMA jest ważna?

Prognozy cen MMA są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w MMA? Według Twoich prognoz MMA osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny MMA na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Meme Alliance (MMA), przewidywana cena MMA osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 MMA w 2026 roku? Cena 1 Meme Alliance (MMA) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz MMA wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena MMA w 2027 roku? Meme Alliance (MMA) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MMA do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MMA w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Meme Alliance (MMA) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MMA w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Meme Alliance (MMA) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 MMA w 2030 roku? Cena 1 Meme Alliance (MMA) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz MMA wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny MMA na 2040 rok? Meme Alliance (MMA) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MMA do 2040 roku.