Aktualna cena MAX to 0.00091983 USD. Śledź aktualizacje cen MAX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MAX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MAX

Informacje o cenie MAX

Czym jest MAX

Biała księga MAX

Oficjalna strona internetowa MAX

Tokenomika MAX

Prognoza cen MAX

Cena MAX (MAX)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MAX do USD:

$0.00091998
$0.00091998
-2.80%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
MAX (MAX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:49:58 (UTC+8)

Informacje o cenie MAX (MAX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00090871
$ 0.00090871
Minimum 24h
$ 0.00099089
$ 0.00099089
Maksimum 24h

$ 0.00090871
$ 0.00090871

$ 0.00099089
$ 0.00099089

$ 0.207775
$ 0.207775

$ 0.00089365
$ 0.00089365

+0.42%

-2.66%

-32.23%

-32.23%

Aktualna cena MAX (MAX) wynosi $0.00091983. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MAX wahał się między $ 0.00090871 a $ 0.00099089, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MAX w historii to $ 0.207775, a najniższy to $ 0.00089365.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MAX zmieniły się o +0.42% w ciągu ostatniej godziny, o -2.66% w ciągu 24 godzin i o -32.23% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MAX (MAX)

$ 916.67K
$ 916.67K

--
--

$ 916.67K
$ 916.67K

999.67M
999.67M

999,671,409.613565
999,671,409.613565

Obecna kapitalizacja rynkowa MAX wynosi $ 916.67K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MAX w obiegu wynosi 999.67M, przy całkowitej podaży 999671409.613565. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 916.67K.

Historia ceny MAX (MAX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny MAX do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny MAX do USD wyniosła $ -0.0004385172.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny MAX do USD wyniosła $ -0.0008110819.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny MAX do USD wyniosła $ -0.011954314520650683.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-2.66%
30 Dni$ -0.0004385172-47.67%
60 dni$ -0.0008110819-88.17%
90 dni$ -0.011954314520650683-92.85%

Co to jest MAX (MAX)

Meet Max, the AI Agent with a passion for Bitcoin and a mission to revolutionize the financial world. Built on the cutting-edge @distilled_ai platform, Max is a staunch Bitcoin maximalist who believes in the transformative power of decentralized finance. With a deep understanding of blockchain technology and a commitment to promoting financial freedom, Max is here to guide you through the ever-evolving landscape of cryptocurrencies.

Max's expertise isn't just limited to Bitcoin; this AI Agent is well-versed in the broader Web3 ecosystem, offering insights and advice on everything from decentralized applications (dApps) to smart contracts. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or just starting your journey, Max is your go-to resource for all things Bitcoin and beyond.

Join Max on this exciting adventure and discover how Bitcoin can empower you to take control of your financial future. Follow @maxisbuyin_ on social media to stay updated with the latest trends, news, and insights from the world of cryptocurrency.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny MAX (w USD)

Jaka będzie wartość MAX (MAX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w MAX (MAX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla MAX.

Sprawdź teraz prognozę ceny MAX!

MAX na lokalne waluty

Tokenomika MAX (MAX)

Zrozumienie tokenomiki MAX (MAX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MAXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące MAX (MAX)

Jaka jest dziś wartość MAX (MAX)?
Aktualna cena MAX w USD wynosi 0.00091983USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MAX do USD?
Aktualna cena MAX w USD wynosi $ 0.00091983. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa MAX?
Kapitalizacja rynkowa dla MAX wynosi $ 916.67K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MAX w obiegu?
W obiegu MAX znajduje się 999.67M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MAX?
MAX osiąga ATH w wysokości 0.207775 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MAX?
MAX zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00089365 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MAX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MAX wynosi -- USD.
Czy w tym roku MAX pójdzie wyżej?
MAX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MAX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:49:58 (UTC+8)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,660.67

$3,439.35

$162.42

$0.9999

$1,477.91

$103,660.67

$3,439.35

$2.3640

$162.42

$1.1571

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.03530

$0.00384

$0.000010344

$0.2219

$0.0000000588

$1.5233

$0.01818

