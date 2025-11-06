Informacje o cenie MAX (MAX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0.00090871 Maksimum 24h $ 0.00099089 Historyczne maksimum $ 0.207775 Najniższa cena $ 0.00089365 Zmiana ceny (1H) +0.42% Zmiana ceny (1D) -2.66% Zmiana ceny (7D) -32.23%

Aktualna cena MAX (MAX) wynosi $0.00091983. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MAX wahał się między $ 0.00090871 a $ 0.00099089, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MAX w historii to $ 0.207775, a najniższy to $ 0.00089365.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MAX zmieniły się o +0.42% w ciągu ostatniej godziny, o -2.66% w ciągu 24 godzin i o -32.23% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MAX (MAX)

Kapitalizacja rynkowa $ 916.67K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 916.67K Podaż w obiegu 999.67M Całkowita podaż 999,671,409.613565

Obecna kapitalizacja rynkowa MAX wynosi $ 916.67K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MAX w obiegu wynosi 999.67M, przy całkowitej podaży 999671409.613565. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 916.67K.