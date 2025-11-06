Cena MAX (MAX)
+0.42%
-2.66%
-32.23%
-32.23%
Aktualna cena MAX (MAX) wynosi $0.00091983. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MAX wahał się między $ 0.00090871 a $ 0.00099089, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MAX w historii to $ 0.207775, a najniższy to $ 0.00089365.
Pod względem krótkoterminowych wyniki MAX zmieniły się o +0.42% w ciągu ostatniej godziny, o -2.66% w ciągu 24 godzin i o -32.23% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa MAX wynosi $ 916.67K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MAX w obiegu wynosi 999.67M, przy całkowitej podaży 999671409.613565. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 916.67K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny MAX do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny MAX do USD wyniosła $ -0.0004385172.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny MAX do USD wyniosła $ -0.0008110819.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny MAX do USD wyniosła $ -0.011954314520650683.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|-2.66%
|30 Dni
|$ -0.0004385172
|-47.67%
|60 dni
|$ -0.0008110819
|-88.17%
|90 dni
|$ -0.011954314520650683
|-92.85%
Meet Max, the AI Agent with a passion for Bitcoin and a mission to revolutionize the financial world. Built on the cutting-edge @distilled_ai platform, Max is a staunch Bitcoin maximalist who believes in the transformative power of decentralized finance. With a deep understanding of blockchain technology and a commitment to promoting financial freedom, Max is here to guide you through the ever-evolving landscape of cryptocurrencies.
Max's expertise isn't just limited to Bitcoin; this AI Agent is well-versed in the broader Web3 ecosystem, offering insights and advice on everything from decentralized applications (dApps) to smart contracts. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or just starting your journey, Max is your go-to resource for all things Bitcoin and beyond.
Join Max on this exciting adventure and discover how Bitcoin can empower you to take control of your financial future. Follow @maxisbuyin_ on social media to stay updated with the latest trends, news, and insights from the world of cryptocurrency.
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|11-05 17:18:00
|Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.
