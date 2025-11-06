GiełdaDEX+
Informacje o cenie Mansioncoin (MANSION) (USD)

Aktualna cena Mansioncoin (MANSION) wynosi $0.00004762. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MANSION wahał się między $ 0.00004734 a $ 0.0000503, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MANSION w historii to $ 0.00015157, a najniższy to $ 0.00004298.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MANSION zmieniły się o -0.05% w ciągu ostatniej godziny, o -0.71% w ciągu 24 godzin i o -17.30% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Mansioncoin (MANSION)

Obecna kapitalizacja rynkowa Mansioncoin wynosi $ 45.93K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MANSION w obiegu wynosi 964.52M, przy całkowitej podaży 964516712.189326. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 45.93K.

Historia ceny Mansioncoin (MANSION) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Mansioncoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Mansioncoin do USD wyniosła $ -0.0000138368.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Mansioncoin do USD wyniosła $ -0.0000222546.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Mansioncoin do USD wyniosła $ -0.00006508250813152627.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.71%
30 Dni$ -0.0000138368-29.05%
60 dni$ -0.0000222546-46.73%
90 dni$ -0.00006508250813152627-57.74%

Co to jest Mansioncoin (MANSION)

Mansioncoin is a community-driven memecoin on the Solana blockchain, designed to embody themes of luxury, aspiration, and resilience in the cryptocurrency space. The project's core purpose is to foster a dedicated holder base around the concept of "building mansions" – symbolizing wealth creation and recovery from setbacks – through transparent tokenomics and active community engagement. Functionally, it operates as a standard SPL token with no built-in taxes or utilities beyond trading and holding, emphasizing deflationary mechanisms via voluntary burns and long-term locks of supply to reduce circulating tokens and promote scarcity. The token serves as a medium for community interactions, such as meme contests, airdrops, and raids on social platforms like X and Telegram, where participants create and share content related to luxury lifestyles and AI-generated art. Utility includes enabling participation in project events, rewarding active contributors with token distributions, and facilitating trades on decentralized exchanges like Pumpswap and Raydium. The project's governance is led by a single CTO who has taken over post-initial rug pull, committing to ongoing supply management to build trust. Overall, Mansioncoin aims to create a fun, thematic ecosystem for memecoin enthusiasts, focusing on long-term holder retention through consistent updates, locks (currently 27% of supply locked for up to 2 years), and burns (3.5% burned), while avoiding complex DeFi features to keep it accessible and simple for retail users.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Mansioncoin (w USD)

Jaka będzie wartość Mansioncoin (MANSION) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Mansioncoin (MANSION) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Mansioncoin.

Sprawdź teraz prognozę ceny Mansioncoin!

MANSION na lokalne waluty

Tokenomika Mansioncoin (MANSION)

Zrozumienie tokenomiki Mansioncoin (MANSION) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MANSIONjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Mansioncoin (MANSION)

Jaka jest dziś wartość Mansioncoin (MANSION)?
Aktualna cena MANSION w USD wynosi 0.00004762USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MANSION do USD?
Aktualna cena MANSION w USD wynosi $ 0.00004762. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Mansioncoin?
Kapitalizacja rynkowa dla MANSION wynosi $ 45.93K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MANSION w obiegu?
W obiegu MANSION znajduje się 964.52M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MANSION?
MANSION osiąga ATH w wysokości 0.00015157 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MANSION?
MANSION zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00004298 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MANSION?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MANSION wynosi -- USD.
Czy w tym roku MANSION pójdzie wyżej?
MANSION może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MANSION, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:51:33 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

