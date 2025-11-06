Cena Mansioncoin (MANSION)
-0.05%
-0.71%
-17.30%
-17.30%
Aktualna cena Mansioncoin (MANSION) wynosi $0.00004762. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MANSION wahał się między $ 0.00004734 a $ 0.0000503, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MANSION w historii to $ 0.00015157, a najniższy to $ 0.00004298.
Pod względem krótkoterminowych wyniki MANSION zmieniły się o -0.05% w ciągu ostatniej godziny, o -0.71% w ciągu 24 godzin i o -17.30% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Mansioncoin wynosi $ 45.93K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MANSION w obiegu wynosi 964.52M, przy całkowitej podaży 964516712.189326. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 45.93K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Mansioncoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Mansioncoin do USD wyniosła $ -0.0000138368.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Mansioncoin do USD wyniosła $ -0.0000222546.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Mansioncoin do USD wyniosła $ -0.00006508250813152627.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|-0.71%
|30 Dni
|$ -0.0000138368
|-29.05%
|60 dni
|$ -0.0000222546
|-46.73%
|90 dni
|$ -0.00006508250813152627
|-57.74%
Mansioncoin is a community-driven memecoin on the Solana blockchain, designed to embody themes of luxury, aspiration, and resilience in the cryptocurrency space. The project's core purpose is to foster a dedicated holder base around the concept of "building mansions" – symbolizing wealth creation and recovery from setbacks – through transparent tokenomics and active community engagement. Functionally, it operates as a standard SPL token with no built-in taxes or utilities beyond trading and holding, emphasizing deflationary mechanisms via voluntary burns and long-term locks of supply to reduce circulating tokens and promote scarcity. The token serves as a medium for community interactions, such as meme contests, airdrops, and raids on social platforms like X and Telegram, where participants create and share content related to luxury lifestyles and AI-generated art. Utility includes enabling participation in project events, rewarding active contributors with token distributions, and facilitating trades on decentralized exchanges like Pumpswap and Raydium. The project's governance is led by a single CTO who has taken over post-initial rug pull, committing to ongoing supply management to build trust. Overall, Mansioncoin aims to create a fun, thematic ecosystem for memecoin enthusiasts, focusing on long-term holder retention through consistent updates, locks (currently 27% of supply locked for up to 2 years), and burns (3.5% burned), while avoiding complex DeFi features to keep it accessible and simple for retail users.
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|11-05 17:18:00
|Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
