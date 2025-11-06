Informacje o cenie Lunctron (LTRN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -9.80% Zmiana ceny (7D) -9.80%

Aktualna cena Lunctron (LTRN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LTRN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LTRN w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LTRN zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -9.80% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Lunctron (LTRN)

Kapitalizacja rynkowa $ 14.39K$ 14.39K $ 14.39K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 30.31K$ 30.31K $ 30.31K Podaż w obiegu 32.10B 32.10B 32.10B Całkowita podaż 67,620,828,269.0 67,620,828,269.0 67,620,828,269.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Lunctron wynosi $ 14.39K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LTRN w obiegu wynosi 32.10B, przy całkowitej podaży 67620828269.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 30.31K.