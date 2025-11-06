Informacje o cenie LOL (LOL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.04167236$ 0.04167236 $ 0.04167236 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.76% Zmiana ceny (1D) +4.08% Zmiana ceny (7D) -26.62% Zmiana ceny (7D) -26.62%

Aktualna cena LOL (LOL) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LOL wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LOL w historii to $ 0.04167236, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LOL zmieniły się o +0.76% w ciągu ostatniej godziny, o +4.08% w ciągu 24 godzin i o -26.62% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o LOL (LOL)

Kapitalizacja rynkowa $ 676.60K$ 676.60K $ 676.60K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 676.60K$ 676.60K $ 676.60K Podaż w obiegu 977.34M 977.34M 977.34M Całkowita podaż 977,342,677.711933 977,342,677.711933 977,342,677.711933

Obecna kapitalizacja rynkowa LOL wynosi $ 676.60K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LOL w obiegu wynosi 977.34M, przy całkowitej podaży 977342677.711933. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 676.60K.