Aktualna cena Live Ai to 0.03131108 USD. Śledź aktualizacje cen LAU do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LAU łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o LAU

Informacje o cenie LAU

Czym jest LAU

Biała księga LAU

Oficjalna strona internetowa LAU

Tokenomika LAU

Prognoza cen LAU

Cena Live Ai (LAU)

Aktualna cena 1 LAU do USD:

$0.03131108
0.00%1D
Live Ai (LAU) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:49:38 (UTC+8)

Informacje o cenie Live Ai (LAU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 1.32
$ 0.03125867
0.00%

0.00%

Aktualna cena Live Ai (LAU) wynosi $0.03131108. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LAU wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LAU w historii to $ 1.32, a najniższy to $ 0.03125867.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LAU zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Live Ai (LAU)

$ 31.31K
--
$ 31.31K
1.00M
1,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Live Ai wynosi $ 31.31K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LAU w obiegu wynosi 1.00M, przy całkowitej podaży 1000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 31.31K.

Historia ceny Live Ai (LAU) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Live Ai do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Live Ai do USD wyniosła $ -0.0184528249.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Live Ai do USD wyniosła $ -0.0255366530.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Live Ai do USD wyniosła $ -0.37673488756371375.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -0.0184528249-58.93%
60 dni$ -0.0255366530-81.55%
90 dni$ -0.37673488756371375-92.32%

Co to jest Live Ai (LAU)

Welcome to the dawn of a new musical era. At LIVE AI, we are not just generating sounds; we are orchestrating symphonies of artificial intelligence, crafting auditory experiences that are indistinguishable from human artistry, yet boundless in their creative potential. This document outlines our vision, the technology that powers it, and the revolution we are spearheading in the world of music creation and consumption.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie.

Prognoza ceny Live Ai (w USD)

Jaka będzie wartość Live Ai (LAU) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Live Ai (LAU) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Live Ai.

Sprawdź teraz prognozę ceny Live Ai!

LAU na lokalne waluty

Tokenomika Live Ai (LAU)

Zrozumienie tokenomiki Live Ai (LAU) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LAUjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Live Ai (LAU)

Jaka jest dziś wartość Live Ai (LAU)?
Aktualna cena LAU w USD wynosi 0.03131108USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LAU do USD?
Aktualna cena LAU w USD wynosi $ 0.03131108. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Live Ai?
Kapitalizacja rynkowa dla LAU wynosi $ 31.31K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LAU w obiegu?
W obiegu LAU znajduje się 1.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LAU?
LAU osiąga ATH w wysokości 1.32 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LAU?
LAU zaliczył cenę ATL w wysokości 0.03125867 USD.
Jaki jest wolumen obrotu LAU?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LAU wynosi -- USD.
Czy w tym roku LAU pójdzie wyżej?
LAU może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LAU, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Live Ai (LAU)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

