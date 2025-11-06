Informacje o cenie Live Ai (LAU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 Najniższa cena $ 0.03125867$ 0.03125867 $ 0.03125867 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena Live Ai (LAU) wynosi $0.03131108. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LAU wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LAU w historii to $ 1.32, a najniższy to $ 0.03125867.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LAU zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Live Ai (LAU)

Kapitalizacja rynkowa $ 31.31K$ 31.31K $ 31.31K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 31.31K$ 31.31K $ 31.31K Podaż w obiegu 1.00M 1.00M 1.00M Całkowita podaż 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Live Ai wynosi $ 31.31K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LAU w obiegu wynosi 1.00M, przy całkowitej podaży 1000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 31.31K.