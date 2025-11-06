Prognoza ceny Live Ai (LAU) (USD)

Sprawdź prognozy cen Live Ai na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość LAU w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup LAU

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Live Ai % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Live Ai na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Live Ai (LAU) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Live Ai może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.024617. Prognoza ceny Live Ai (LAU) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Live Ai może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.025848. Prognoza ceny Live Ai (LAU) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena LAU na 2027 rok wyniesie $ 0.027140 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Live Ai (LAU) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena LAU na 2028 rok wyniesie $ 0.028497 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Live Ai (LAU) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena LAU w 2029 roku wyniesie $ 0.029922 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Live Ai (LAU) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena LAU w 2030 roku wyniesie $ 0.031418 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Live Ai (LAU) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Live Ai może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.051178. Prognoza ceny Live Ai (LAU) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Live Ai może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.083363. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.024617 0.00%

2026 $ 0.025848 5.00%

2027 $ 0.027140 10.25%

2028 $ 0.028497 15.76%

2029 $ 0.029922 21.55%

2030 $ 0.031418 27.63%

2031 $ 0.032989 34.01%

2032 $ 0.034639 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.036371 47.75%

2034 $ 0.038189 55.13%

2035 $ 0.040099 62.89%

2036 $ 0.042104 71.03%

2037 $ 0.044209 79.59%

2038 $ 0.046420 88.56%

2039 $ 0.048741 97.99%

2040 $ 0.051178 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Live Ai na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.024617 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.024620 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.024641 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.024718 0.41% Prognoza ceny Live Ai (LAU) na dziś Przewidywana cena dla LAU w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.024617 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Live Ai (LAU) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny LAU z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.024620 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Live Ai (LAU) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla LAU, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.024641 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Live Ai (LAU) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena LAU wynosi $0.024718 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Live Ai Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 24.62K$ 24.62K $ 24.62K Podaż w obiegu 1.00M 1.00M 1.00M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena LAU to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto LAU ma podaż w obiegu wynoszącą 1.00M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 24.62K. Zobacz na żywo cenę LAU

Historyczna cena Live Ai Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Live Ai, cena Live Ai wynosi 0.024617USD. Podaż w obiegu Live Ai (LAU) wynosi 1.00M LAU , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $24,618 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.25% $ 0 $ 0.024763 $ 0.024390

7 D -21.37% $ -0.005262 $ 0.073367 $ 0.024390

30 Dni -66.59% $ -0.016395 $ 0.073367 $ 0.024390 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Live Ai zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 0.25% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Live Ai osiągnął maksimum na poziomie $0.073367 i minimum na poziomie $0.024390 . Zanotowano zmianę ceny o -21.37% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał LAU do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Live Ai o -66.59% , co odpowiada około $-0.016395 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny LAU.

Jak działa moduł przewidywania ceny Live Ai (LAU)? Moduł predykcji ceny Live Ai to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu LAU. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Live Ai na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów LAU, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Live Ai. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość LAU. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę LAU, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Live Ai.

Dlaczego prognoaza ceny LAU jest ważna?

Prognozy cen LAU są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w LAU? Według Twoich prognoz LAU osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny LAU na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Live Ai (LAU), przewidywana cena LAU osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 LAU w 2026 roku? Cena 1 Live Ai (LAU) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz LAU wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena LAU w 2027 roku? Live Ai (LAU) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 LAU do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa LAU w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Live Ai (LAU) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa LAU w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Live Ai (LAU) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 LAU w 2030 roku? Cena 1 Live Ai (LAU) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz LAU wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny LAU na 2040 rok? Live Ai (LAU) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 LAU do 2040 roku. Zarejestruj się teraz