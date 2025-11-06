Informacje o cenie Liquid AI (LIQAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00017059 $ 0.00017059 $ 0.00017059 Minimum 24h $ 0.00017372 $ 0.00017372 $ 0.00017372 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00017059$ 0.00017059 $ 0.00017059 Maksimum 24h $ 0.00017372$ 0.00017372 $ 0.00017372 Historyczne maksimum $ 0.04366742$ 0.04366742 $ 0.04366742 Najniższa cena $ 0.00015302$ 0.00015302 $ 0.00015302 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +0.79% Zmiana ceny (7D) -12.63% Zmiana ceny (7D) -12.63%

Aktualna cena Liquid AI (LIQAI) wynosi $0.00017194. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LIQAI wahał się między $ 0.00017059 a $ 0.00017372, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LIQAI w historii to $ 0.04366742, a najniższy to $ 0.00015302.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LIQAI zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +0.79% w ciągu 24 godzin i o -12.63% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Liquid AI (LIQAI)

Kapitalizacja rynkowa $ 14.46K$ 14.46K $ 14.46K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 17.19K$ 17.19K $ 17.19K Podaż w obiegu 84.12M 84.12M 84.12M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Liquid AI wynosi $ 14.46K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LIQAI w obiegu wynosi 84.12M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 17.19K.