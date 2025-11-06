GiełdaDEX+
Aktualna cena Liquid AI to 0.00017194 USD. Śledź aktualizacje cen LIQAI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LIQAI łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Liquid AI to 0.00017194 USD. Śledź aktualizacje cen LIQAI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LIQAI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o LIQAI

Informacje o cenie LIQAI

Czym jest LIQAI

Oficjalna strona internetowa LIQAI

Tokenomika LIQAI

Prognoza cen LIQAI

Cena Liquid AI (LIQAI)

Aktualna cena 1 LIQAI do USD:

$0.00017194
+0.70%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Liquid AI (LIQAI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:48:57 (UTC+8)

Informacje o cenie Liquid AI (LIQAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00017059
Minimum 24h
$ 0.00017372
Maksimum 24h

$ 0.00017059
$ 0.00017372
$ 0.04366742
$ 0.00015302
--

+0.79%

-12.63%

-12.63%

Aktualna cena Liquid AI (LIQAI) wynosi $0.00017194. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LIQAI wahał się między $ 0.00017059 a $ 0.00017372, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LIQAI w historii to $ 0.04366742, a najniższy to $ 0.00015302.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LIQAI zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +0.79% w ciągu 24 godzin i o -12.63% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Liquid AI (LIQAI)

$ 14.46K
--
$ 17.19K
84.12M
100,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Liquid AI wynosi $ 14.46K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LIQAI w obiegu wynosi 84.12M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 17.19K.

Historia ceny Liquid AI (LIQAI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Liquid AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Liquid AI do USD wyniosła $ -0.0000513399.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Liquid AI do USD wyniosła $ -0.0001689188.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Liquid AI do USD wyniosła $ -0.009508686298068307.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.79%
30 Dni$ -0.0000513399-29.85%
60 dni$ -0.0001689188-98.24%
90 dni$ -0.009508686298068307-98.22%

Co to jest Liquid AI (LIQAI)

Liquid AI is a self-custodial trading automation platform that enables users to create, backtest, and deploy algorithmic trading strategies directly from their browser. It supports multi-chain execution across Ethereum and Layer 2 networks and includes tools for strategy management, performance tracking, portfolio analytics, and automated execution. Designed for both individual traders and token teams, Liquid AI allows users to automate trading while maintaining full ownership and control of their assets.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Liquid AI (LIQAI)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Liquid AI (w USD)

Jaka będzie wartość Liquid AI (LIQAI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Liquid AI (LIQAI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Liquid AI.

Sprawdź teraz prognozę ceny Liquid AI!

LIQAI na lokalne waluty

Tokenomika Liquid AI (LIQAI)

Zrozumienie tokenomiki Liquid AI (LIQAI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LIQAIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Liquid AI (LIQAI)

Jaka jest dziś wartość Liquid AI (LIQAI)?
Aktualna cena LIQAI w USD wynosi 0.00017194USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LIQAI do USD?
Aktualna cena LIQAI w USD wynosi $ 0.00017194. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Liquid AI?
Kapitalizacja rynkowa dla LIQAI wynosi $ 14.46K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LIQAI w obiegu?
W obiegu LIQAI znajduje się 84.12M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LIQAI?
LIQAI osiąga ATH w wysokości 0.04366742 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LIQAI?
LIQAI zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00015302 USD.
Jaki jest wolumen obrotu LIQAI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LIQAI wynosi -- USD.
Czy w tym roku LIQAI pójdzie wyżej?
LIQAI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LIQAI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:48:57 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Liquid AI (LIQAI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

