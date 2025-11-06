Prognoza ceny Liquid AI (LIQAI) (USD)

Sprawdź prognozy cen Liquid AI na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość LIQAI w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup LIQAI

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Liquid AI % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Liquid AI na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Liquid AI (LIQAI) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Liquid AI może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0. Prognoza ceny Liquid AI (LIQAI) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Liquid AI może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0. Prognoza ceny Liquid AI (LIQAI) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena LIQAI na 2027 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Liquid AI (LIQAI) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena LIQAI na 2028 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Liquid AI (LIQAI) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena LIQAI w 2029 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Liquid AI (LIQAI) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena LIQAI w 2030 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Liquid AI (LIQAI) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Liquid AI może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Prognoza ceny Liquid AI (LIQAI) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Liquid AI może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Liquid AI na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0 0.41% Prognoza ceny Liquid AI (LIQAI) na dziś Przewidywana cena dla LIQAI w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Liquid AI (LIQAI) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny LIQAI z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Liquid AI (LIQAI) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla LIQAI, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Liquid AI (LIQAI) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena LIQAI wynosi $0 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Liquid AI Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 14.46K$ 14.46K $ 14.46K Podaż w obiegu 84.12M 84.12M 84.12M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena LIQAI to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto LIQAI ma podaż w obiegu wynoszącą 84.12M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 14.46K. Zobacz na żywo cenę LIQAI

Historyczna cena Liquid AI Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Liquid AI, cena Liquid AI wynosi 0USD. Podaż w obiegu Liquid AI (LIQAI) wynosi 84.12M LIQAI , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $14,463.65 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.79% $ 0 $ 0 $ 0

7 D -12.63% $ 0 $ 0.000237 $ 0.000156

30 Dni -28.81% $ 0 $ 0.000237 $ 0.000156 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Liquid AI zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 0.79% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Liquid AI osiągnął maksimum na poziomie $0.000237 i minimum na poziomie $0.000156 . Zanotowano zmianę ceny o -12.63% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał LIQAI do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Liquid AI o -28.81% , co odpowiada około $0 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny LIQAI.

Jak działa moduł przewidywania ceny Liquid AI (LIQAI)? Moduł predykcji ceny Liquid AI to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu LIQAI. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Liquid AI na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów LIQAI, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Liquid AI. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość LIQAI. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę LIQAI, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Liquid AI.

Dlaczego prognoaza ceny LIQAI jest ważna?

Prognozy cen LIQAI są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w LIQAI? Według Twoich prognoz LIQAI osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny LIQAI na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Liquid AI (LIQAI), przewidywana cena LIQAI osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 LIQAI w 2026 roku? Cena 1 Liquid AI (LIQAI) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz LIQAI wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena LIQAI w 2027 roku? Liquid AI (LIQAI) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 LIQAI do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa LIQAI w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Liquid AI (LIQAI) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa LIQAI w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Liquid AI (LIQAI) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 LIQAI w 2030 roku? Cena 1 Liquid AI (LIQAI) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz LIQAI wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny LIQAI na 2040 rok? Liquid AI (LIQAI) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 LIQAI do 2040 roku. Zarejestruj się teraz