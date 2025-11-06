Informacje o cenie Liquid Agent (LIQUID) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00481167 $ 0.00481167 $ 0.00481167 Minimum 24h $ 0.00515128 $ 0.00515128 $ 0.00515128 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00481167$ 0.00481167 $ 0.00481167 Maksimum 24h $ 0.00515128$ 0.00515128 $ 0.00515128 Historyczne maksimum $ 0.145824$ 0.145824 $ 0.145824 Najniższa cena $ 0.00469239$ 0.00469239 $ 0.00469239 Zmiana ceny (1H) +0.83% Zmiana ceny (1D) -0.79% Zmiana ceny (7D) -52.09% Zmiana ceny (7D) -52.09%

Aktualna cena Liquid Agent (LIQUID) wynosi $0.00489854. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LIQUID wahał się między $ 0.00481167 a $ 0.00515128, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LIQUID w historii to $ 0.145824, a najniższy to $ 0.00469239.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LIQUID zmieniły się o +0.83% w ciągu ostatniej godziny, o -0.79% w ciągu 24 godzin i o -52.09% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Liquid Agent (LIQUID)

Kapitalizacja rynkowa $ 226.70K$ 226.70K $ 226.70K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 489.85K$ 489.85K $ 489.85K Podaż w obiegu 46.28M 46.28M 46.28M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Liquid Agent wynosi $ 226.70K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LIQUID w obiegu wynosi 46.28M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 489.85K.