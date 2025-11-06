GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Liquid Agent to 0.00489854 USD. Śledź aktualizacje cen LIQUID do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LIQUID łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Liquid Agent to 0.00489854 USD. Śledź aktualizacje cen LIQUID do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LIQUID łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o LIQUID

Informacje o cenie LIQUID

Czym jest LIQUID

Biała księga LIQUID

Oficjalna strona internetowa LIQUID

Tokenomika LIQUID

Prognoza cen LIQUID

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Liquid Agent

Cena Liquid Agent (LIQUID)

Nienotowany

Aktualna cena 1 LIQUID do USD:

$0.00489297
$0.00489297$0.00489297
-1.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Liquid Agent (LIQUID) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:46:27 (UTC+8)

Informacje o cenie Liquid Agent (LIQUID) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00481167
$ 0.00481167$ 0.00481167
Minimum 24h
$ 0.00515128
$ 0.00515128$ 0.00515128
Maksimum 24h

$ 0.00481167
$ 0.00481167$ 0.00481167

$ 0.00515128
$ 0.00515128$ 0.00515128

$ 0.145824
$ 0.145824$ 0.145824

$ 0.00469239
$ 0.00469239$ 0.00469239

+0.83%

-0.79%

-52.09%

-52.09%

Aktualna cena Liquid Agent (LIQUID) wynosi $0.00489854. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LIQUID wahał się między $ 0.00481167 a $ 0.00515128, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LIQUID w historii to $ 0.145824, a najniższy to $ 0.00469239.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LIQUID zmieniły się o +0.83% w ciągu ostatniej godziny, o -0.79% w ciągu 24 godzin i o -52.09% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Liquid Agent (LIQUID)

$ 226.70K
$ 226.70K$ 226.70K

--
----

$ 489.85K
$ 489.85K$ 489.85K

46.28M
46.28M 46.28M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Liquid Agent wynosi $ 226.70K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LIQUID w obiegu wynosi 46.28M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 489.85K.

Historia ceny Liquid Agent (LIQUID) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Liquid Agent do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Liquid Agent do USD wyniosła $ -0.0034090624.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Liquid Agent do USD wyniosła $ -0.0040833729.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Liquid Agent do USD wyniosła $ -0.07940552475987237.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.79%
30 Dni$ -0.0034090624-69.59%
60 dni$ -0.0040833729-83.35%
90 dni$ -0.07940552475987237-94.18%

Co to jest Liquid Agent (LIQUID)

Liquid Agent is the natural language layer for tomorrow's finance — built for humans, not machines. Designed around conversational AI, it transforms complex crypto operations into simple, intuitive dialogue. Whether trading, staking, lending, or exploring new opportunities, Liquid Agent empowers users to navigate the entire digital asset ecosystem through a single, intelligent chat interface that understands natural language commands.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Liquid Agent (LIQUID)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Liquid Agent (w USD)

Jaka będzie wartość Liquid Agent (LIQUID) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Liquid Agent (LIQUID) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Liquid Agent.

Sprawdź teraz prognozę ceny Liquid Agent!

LIQUID na lokalne waluty

Tokenomika Liquid Agent (LIQUID)

Zrozumienie tokenomiki Liquid Agent (LIQUID) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LIQUIDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Liquid Agent (LIQUID)

Jaka jest dziś wartość Liquid Agent (LIQUID)?
Aktualna cena LIQUID w USD wynosi 0.00489854USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LIQUID do USD?
Aktualna cena LIQUID w USD wynosi $ 0.00489854. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Liquid Agent?
Kapitalizacja rynkowa dla LIQUID wynosi $ 226.70K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LIQUID w obiegu?
W obiegu LIQUID znajduje się 46.28M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LIQUID?
LIQUID osiąga ATH w wysokości 0.145824 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LIQUID?
LIQUID zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00469239 USD.
Jaki jest wolumen obrotu LIQUID?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LIQUID wynosi -- USD.
Czy w tym roku LIQUID pójdzie wyżej?
LIQUID może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LIQUID, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:46:27 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Liquid Agent (LIQUID)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,691.50
$103,691.50$103,691.50

-0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,439.08
$3,439.08$3,439.08

+1.19%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.25
$162.25$162.25

+1.07%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.90
$1,477.90$1,477.90

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,691.50
$103,691.50$103,691.50

-0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,439.08
$3,439.08$3,439.08

+1.19%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3590
$2.3590$2.3590

+3.62%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.25
$162.25$162.25

+1.07%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1500
$1.1500$1.1500

+5.97%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03529
$0.03529$0.03529

+41.16%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00384
$0.00384$0.00384

-48.80%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010358
$0.000010358$0.000010358

+448.62%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2198
$0.2198$0.2198

+339.60%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5107
$1.5107$1.5107

+86.23%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01888
$0.01888$0.01888

+51.04%