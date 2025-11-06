Prognoza ceny Liquid Agent (LIQUID) (USD)

Sprawdź prognozy cen Liquid Agent na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość LIQUID w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Liquid Agent % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Liquid Agent na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Liquid Agent (LIQUID) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Liquid Agent może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.004881. Prognoza ceny Liquid Agent (LIQUID) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Liquid Agent może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.005125. Prognoza ceny Liquid Agent (LIQUID) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena LIQUID na 2027 rok wyniesie $ 0.005381 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Liquid Agent (LIQUID) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena LIQUID na 2028 rok wyniesie $ 0.005650 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Liquid Agent (LIQUID) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena LIQUID w 2029 roku wyniesie $ 0.005933 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Liquid Agent (LIQUID) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena LIQUID w 2030 roku wyniesie $ 0.006229 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Liquid Agent (LIQUID) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Liquid Agent może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.010147. Prognoza ceny Liquid Agent (LIQUID) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Liquid Agent może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.016529. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.004881 0.00%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.004901 0.41% Prognoza ceny Liquid Agent (LIQUID) na dziś Przewidywana cena dla LIQUID w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.004881 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Liquid Agent (LIQUID) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny LIQUID z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.004881 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Liquid Agent (LIQUID) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla LIQUID, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.004885 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Liquid Agent (LIQUID) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena LIQUID wynosi $0.004901 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Liquid Agent Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 225.89K$ 225.89K $ 225.89K Podaż w obiegu 46.28M 46.28M 46.28M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena LIQUID to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto LIQUID ma podaż w obiegu wynoszącą 46.28M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 225.89K. Zobacz na żywo cenę LIQUID

Historyczna cena Liquid Agent Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Liquid Agent, cena Liquid Agent wynosi 0.004881USD. Podaż w obiegu Liquid Agent (LIQUID) wynosi 46.28M LIQUID , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $225,891 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.55% $ 0 $ 0.005151 $ 0.004826

7 D -51.29% $ -0.002503 $ 0.016147 $ 0.004778

30 Dni -69.31% $ -0.003383 $ 0.016147 $ 0.004778 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Liquid Agent zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi -0.55% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Liquid Agent osiągnął maksimum na poziomie $0.016147 i minimum na poziomie $0.004778 . Zanotowano zmianę ceny o -51.29% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał LIQUID do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Liquid Agent o -69.31% , co odpowiada około $-0.003383 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny LIQUID.

Jak działa moduł przewidywania ceny Liquid Agent (LIQUID)? Moduł predykcji ceny Liquid Agent to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu LIQUID. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Liquid Agent na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów LIQUID, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Liquid Agent. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość LIQUID. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę LIQUID, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Liquid Agent.

Dlaczego prognoaza ceny LIQUID jest ważna?

Prognozy cen LIQUID są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w LIQUID? Według Twoich prognoz LIQUID osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny LIQUID na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Liquid Agent (LIQUID), przewidywana cena LIQUID osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 LIQUID w 2026 roku? Cena 1 Liquid Agent (LIQUID) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz LIQUID wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena LIQUID w 2027 roku? Liquid Agent (LIQUID) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 LIQUID do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa LIQUID w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Liquid Agent (LIQUID) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa LIQUID w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Liquid Agent (LIQUID) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 LIQUID w 2030 roku? Cena 1 Liquid Agent (LIQUID) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz LIQUID wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny LIQUID na 2040 rok? Liquid Agent (LIQUID) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 LIQUID do 2040 roku.