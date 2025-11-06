Informacje o cenie LEOONO by Virtuals (LEO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00504633$ 0.00504633 $ 0.00504633 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +3.30% Zmiana ceny (1D) -0.66% Zmiana ceny (7D) -34.55% Zmiana ceny (7D) -34.55%

Aktualna cena LEOONO by Virtuals (LEO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LEO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LEO w historii to $ 0.00504633, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LEO zmieniły się o +3.30% w ciągu ostatniej godziny, o -0.66% w ciągu 24 godzin i o -34.55% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o LEOONO by Virtuals (LEO)

Kapitalizacja rynkowa $ 323.26K$ 323.26K $ 323.26K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 323.26K$ 323.26K $ 323.26K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa LEOONO by Virtuals wynosi $ 323.26K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LEO w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 323.26K.