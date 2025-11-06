Informacje o cenie Ledgity Token (LDY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00894362 $ 0.00894362 $ 0.00894362 Minimum 24h $ 0.00949251 $ 0.00949251 $ 0.00949251 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00894362$ 0.00894362 $ 0.00894362 Maksimum 24h $ 0.00949251$ 0.00949251 $ 0.00949251 Historyczne maksimum $ 0.110451$ 0.110451 $ 0.110451 Najniższa cena $ 0.00392962$ 0.00392962 $ 0.00392962 Zmiana ceny (1H) +0.93% Zmiana ceny (1D) +3.12% Zmiana ceny (7D) -10.22% Zmiana ceny (7D) -10.22%

Aktualna cena Ledgity Token (LDY) wynosi $0.00938549. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LDY wahał się między $ 0.00894362 a $ 0.00949251, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LDY w historii to $ 0.110451, a najniższy to $ 0.00392962.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LDY zmieniły się o +0.93% w ciągu ostatniej godziny, o +3.12% w ciągu 24 godzin i o -10.22% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Ledgity Token (LDY)

Kapitalizacja rynkowa $ 345.51K$ 345.51K $ 345.51K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 702.66K$ 702.66K $ 702.66K Podaż w obiegu 36.88M 36.88M 36.88M Całkowita podaż 75,000,000.0 75,000,000.0 75,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Ledgity Token wynosi $ 345.51K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LDY w obiegu wynosi 36.88M, przy całkowitej podaży 75000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 702.66K.