Prognoza ceny Ledgity Token na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Ledgity Token (LDY) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Ledgity Token może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.009374. Prognoza ceny Ledgity Token (LDY) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Ledgity Token może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.009843. Prognoza ceny Ledgity Token (LDY) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena LDY na 2027 rok wyniesie $ 0.010335 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Ledgity Token (LDY) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena LDY na 2028 rok wyniesie $ 0.010851 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Ledgity Token (LDY) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena LDY w 2029 roku wyniesie $ 0.011394 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Ledgity Token (LDY) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena LDY w 2030 roku wyniesie $ 0.011964 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Ledgity Token (LDY) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Ledgity Token może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.019488. Prognoza ceny Ledgity Token (LDY) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Ledgity Token może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.031744.

2026 $ 0.009843 5.00%

2027 $ 0.010335 10.25%

2028 $ 0.010851 15.76%

2029 $ 0.011394 21.55%

2030 $ 0.011964 27.63%

2031 $ 0.012562 34.01%

2032 $ 0.013190 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.013850 47.75%

2034 $ 0.014542 55.13%

2035 $ 0.015269 62.89%

2036 $ 0.016033 71.03%

2037 $ 0.016834 79.59%

2038 $ 0.017676 88.56%

2039 $ 0.018560 97.99%

2040 $ 0.019488 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Ledgity Token na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.009374 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.009375 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.009383 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.009412 0.41% Prognoza ceny Ledgity Token (LDY) na dziś Przewidywana cena dla LDY w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.009374 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Ledgity Token (LDY) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny LDY z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.009375 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Ledgity Token (LDY) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla LDY, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.009383 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Ledgity Token (LDY) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena LDY wynosi $0.009412 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Ledgity Token Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 345.71K$ 345.71K $ 345.71K Podaż w obiegu 36.88M 36.88M 36.88M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena LDY to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto LDY ma podaż w obiegu wynoszącą 36.88M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 345.71K. Zobacz na żywo cenę LDY

Historyczna cena Ledgity Token Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Ledgity Token, cena Ledgity Token wynosi 0.009374USD. Podaż w obiegu Ledgity Token (LDY) wynosi 36.88M LDY , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $345,711 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 2.76% $ 0.000251 $ 0.009492 $ 0.009081

7 D -9.89% $ -0.000927 $ 0.010547 $ 0.008653

30 Dni -7.64% $ -0.000716 $ 0.010547 $ 0.008653 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Ledgity Token zanotował zmianę ceny o $0.000251 , co stanowi 2.76% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Ledgity Token osiągnął maksimum na poziomie $0.010547 i minimum na poziomie $0.008653 . Zanotowano zmianę ceny o -9.89% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał LDY do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Ledgity Token o -7.64% , co odpowiada około $-0.000716 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny LDY.

Jak działa moduł przewidywania ceny Ledgity Token (LDY)? Moduł predykcji ceny Ledgity Token to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu LDY. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Ledgity Token na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów LDY, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Ledgity Token. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość LDY. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę LDY, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Ledgity Token.

Dlaczego prognoaza ceny LDY jest ważna?

Prognozy cen LDY są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w LDY? Według Twoich prognoz LDY osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny LDY na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Ledgity Token (LDY), przewidywana cena LDY osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 LDY w 2026 roku? Cena 1 Ledgity Token (LDY) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz LDY wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena LDY w 2027 roku? Ledgity Token (LDY) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 LDY do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa LDY w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Ledgity Token (LDY) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa LDY w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Ledgity Token (LDY) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 LDY w 2030 roku? Cena 1 Ledgity Token (LDY) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz LDY wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny LDY na 2040 rok? Ledgity Token (LDY) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 LDY do 2040 roku.