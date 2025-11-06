Informacje o cenie LanLan Cat (LANLAN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00214246$ 0.00214246 $ 0.00214246 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.65% Zmiana ceny (1D) -1.34% Zmiana ceny (7D) -17.04% Zmiana ceny (7D) -17.04%

Aktualna cena LanLan Cat (LANLAN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LANLAN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LANLAN w historii to $ 0.00214246, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LANLAN zmieniły się o -0.65% w ciągu ostatniej godziny, o -1.34% w ciągu 24 godzin i o -17.04% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o LanLan Cat (LANLAN)

Kapitalizacja rynkowa $ 49.67K$ 49.67K $ 49.67K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 49.67K$ 49.67K $ 49.67K Podaż w obiegu 8.89B 8.89B 8.89B Całkowita podaż 8,888,888,888.0 8,888,888,888.0 8,888,888,888.0

Obecna kapitalizacja rynkowa LanLan Cat wynosi $ 49.67K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LANLAN w obiegu wynosi 8.89B, przy całkowitej podaży 8888888888.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 49.67K.