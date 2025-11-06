Informacje o cenie Lair (LAIR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0020383 $ 0.0020383 $ 0.0020383 Minimum 24h $ 0.00208194 $ 0.00208194 $ 0.00208194 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0020383$ 0.0020383 $ 0.0020383 Maksimum 24h $ 0.00208194$ 0.00208194 $ 0.00208194 Historyczne maksimum $ 0.04308942$ 0.04308942 $ 0.04308942 Najniższa cena $ 0.00147727$ 0.00147727 $ 0.00147727 Zmiana ceny (1H) +0.87% Zmiana ceny (1D) +1.51% Zmiana ceny (7D) -11.89% Zmiana ceny (7D) -11.89%

Aktualna cena Lair (LAIR) wynosi $0.0020807. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LAIR wahał się między $ 0.0020383 a $ 0.00208194, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LAIR w historii to $ 0.04308942, a najniższy to $ 0.00147727.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LAIR zmieniły się o +0.87% w ciągu ostatniej godziny, o +1.51% w ciągu 24 godzin i o -11.89% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Lair (LAIR)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.07M$ 2.07M $ 2.07M Podaż w obiegu 563.52M 563.52M 563.52M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Lair wynosi $ 1.17M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LAIR w obiegu wynosi 563.52M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.07M.