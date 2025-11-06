GiełdaDEX+
Aktualna cena Lair to 0.0020807 USD. Śledź aktualizacje cen LAIR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LAIR łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o LAIR

Informacje o cenie LAIR

Czym jest LAIR

Oficjalna strona internetowa LAIR

Tokenomika LAIR

Prognoza cen LAIR

Logo Lair

Cena Lair (LAIR)

Nienotowany

Aktualna cena 1 LAIR do USD:

mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Lair (LAIR) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:44:38 (UTC+8)

Informacje o cenie Lair (LAIR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Aktualna cena Lair (LAIR) wynosi $0.0020807. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LAIR wahał się między $ 0.0020383 a $ 0.00208194, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LAIR w historii to $ 0.04308942, a najniższy to $ 0.00147727.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LAIR zmieniły się o +0.87% w ciągu ostatniej godziny, o +1.51% w ciągu 24 godzin i o -11.89% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Lair (LAIR)

Obecna kapitalizacja rynkowa Lair wynosi $ 1.17M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LAIR w obiegu wynosi 563.52M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.07M.

Historia ceny Lair (LAIR) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Lair do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Lair do USD wyniosła $ -0.0011098984.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Lair do USD wyniosła $ -0.0015779111.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Lair do USD wyniosła $ -0.011021538622393942.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.51%
30 Dni$ -0.0011098984-53.34%
60 dni$ -0.0015779111-75.83%
90 dni$ -0.011021538622393942-84.11%

Co to jest Lair (LAIR)

Lair Finance is a crosschain restaking platform, connecting different ecosystems via Layerzero OFT and Lair's unique staking rewards distribution system. Lair started from Kaia chain and is expanding to prominent layer 1 EVM compatible blockchains like Berachain, Story, Injective, and Somnia.

Lair's first restaking product integrates 3M+ web2 users on LINE messenger with Kaia chain via collaboration with the top LINE games. Lair services its own mini game on LINE dApp portal which has 1M+ users.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Lair (LAIR)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Lair (w USD)

Jaka będzie wartość Lair (LAIR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Lair (LAIR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Lair.

Sprawdź teraz prognozę ceny Lair!

LAIR na lokalne waluty

Tokenomika Lair (LAIR)

Zrozumienie tokenomiki Lair (LAIR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LAIRjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Lair (LAIR)

Jaka jest dziś wartość Lair (LAIR)?
Aktualna cena LAIR w USD wynosi 0.0020807USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LAIR do USD?
Aktualna cena LAIR w USD wynosi $ 0.0020807. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Lair?
Kapitalizacja rynkowa dla LAIR wynosi $ 1.17M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LAIR w obiegu?
W obiegu LAIR znajduje się 563.52M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LAIR?
LAIR osiąga ATH w wysokości 0.04308942 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LAIR?
LAIR zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00147727 USD.
Jaki jest wolumen obrotu LAIR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LAIR wynosi -- USD.
Czy w tym roku LAIR pójdzie wyżej?
LAIR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LAIR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:44:38 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

