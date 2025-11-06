Informacje o cenie LAD (LAD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00001744 $ 0.00001744 $ 0.00001744 Minimum 24h $ 0.00002005 $ 0.00002005 $ 0.00002005 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00001744$ 0.00001744 $ 0.00001744 Maksimum 24h $ 0.00002005$ 0.00002005 $ 0.00002005 Historyczne maksimum $ 0.00042021$ 0.00042021 $ 0.00042021 Najniższa cena $ 0.00001355$ 0.00001355 $ 0.00001355 Zmiana ceny (1H) -0.18% Zmiana ceny (1D) +7.11% Zmiana ceny (7D) -28.70% Zmiana ceny (7D) -28.70%

Aktualna cena LAD (LAD) wynosi $0.0000189. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LAD wahał się między $ 0.00001744 a $ 0.00002005, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LAD w historii to $ 0.00042021, a najniższy to $ 0.00001355.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LAD zmieniły się o -0.18% w ciągu ostatniej godziny, o +7.11% w ciągu 24 godzin i o -28.70% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o LAD (LAD)

Kapitalizacja rynkowa $ 18.90K$ 18.90K $ 18.90K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 18.90K$ 18.90K $ 18.90K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa LAD wynosi $ 18.90K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LAD w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 18.90K.