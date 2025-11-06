GiełdaDEX+
Aktualna cena Koru to 0.00005925 USD. Śledź aktualizacje cen KORU do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KORU łatwo w MEXC już teraz.

Cena Koru (KORU)

Nienotowany

Aktualna cena 1 KORU do USD:

-0.50%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Koru (KORU) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:45:22 (UTC+8)

Informacje o cenie Koru (KORU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00005863
$ 0.00005863
Minimum 24h
$ 0.00006214
$ 0.00006214
Maksimum 24h

$ 0.00005863
$ 0.00005863$ 0.00005863

$ 0.00006214
$ 0.00006214$ 0.00006214

$ 0.00034359
$ 0.00034359$ 0.00034359

$ 0.00005582
$ 0.00005582$ 0.00005582

+0.02%

+0.27%

-16.00%

-16.00%

Aktualna cena Koru (KORU) wynosi $0.00005925. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KORU wahał się między $ 0.00005863 a $ 0.00006214, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KORU w historii to $ 0.00034359, a najniższy to $ 0.00005582.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KORU zmieniły się o +0.02% w ciągu ostatniej godziny, o +0.27% w ciągu 24 godzin i o -16.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Koru (KORU)

$ 29.30K
$ 29.30K

$ 29.30K
$ 29.30K$ 29.30K

494.47M
494.47M 494.47M

494,465,969.591776
494,465,969.591776 494,465,969.591776

Obecna kapitalizacja rynkowa Koru wynosi $ 29.30K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KORU w obiegu wynosi 494.47M, przy całkowitej podaży 494465969.591776. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 29.30K.

Historia ceny Koru (KORU) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Koru do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Koru do USD wyniosła $ -0.0000331186.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Koru do USD wyniosła $ -0.0000389952.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Koru do USD wyniosła $ -0.0001167885405294623.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.27%
30 Dni$ -0.0000331186-55.89%
60 dni$ -0.0000389952-65.81%
90 dni$ -0.0001167885405294623-66.34%

Co to jest Koru (KORU)

$KORU is the first 100% community airdrop on SOL. $KORU airdropped close to 100% of the supply to our community. $KORU's also building an entire ecosystem with its own NFT collection and Memecoin Trading APP, where $KORU's one of the most important assets. Both its NFT collection and Memecoin Trading APP are close to release. The initial phase of the Trading APP will be as a beta for our whales. Once that's over, we'll be able to release a full version of it. Both the NFT collection and the Trading APP will also help us make $KORU deflationary by using different mechanisms where people can spend $KORU which we eventually burn. (Like NFT art reveal, spending $KORU to create trading tournaments on our APP, etc).

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Koru (KORU)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Koru (w USD)

Jaka będzie wartość Koru (KORU) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Koru (KORU) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Koru.

Sprawdź teraz prognozę ceny Koru!

KORU na lokalne waluty

Tokenomika Koru (KORU)

Zrozumienie tokenomiki Koru (KORU) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena KORUjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Koru (KORU)

Jaka jest dziś wartość Koru (KORU)?
Aktualna cena KORU w USD wynosi 0.00005925USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena KORU do USD?
Aktualna cena KORU w USD wynosi $ 0.00005925. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Koru?
Kapitalizacja rynkowa dla KORU wynosi $ 29.30K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż KORU w obiegu?
W obiegu KORU znajduje się 494.47M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) KORU?
KORU osiąga ATH w wysokości 0.00034359 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla KORU?
KORU zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00005582 USD.
Jaki jest wolumen obrotu KORU?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla KORU wynosi -- USD.
Czy w tym roku KORU pójdzie wyżej?
KORU może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny KORU, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:45:22 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

