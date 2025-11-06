Informacje o cenie Koru (KORU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00005863 $ 0.00005863 $ 0.00005863 Minimum 24h $ 0.00006214 $ 0.00006214 $ 0.00006214 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00005863$ 0.00005863 $ 0.00005863 Maksimum 24h $ 0.00006214$ 0.00006214 $ 0.00006214 Historyczne maksimum $ 0.00034359$ 0.00034359 $ 0.00034359 Najniższa cena $ 0.00005582$ 0.00005582 $ 0.00005582 Zmiana ceny (1H) +0.02% Zmiana ceny (1D) +0.27% Zmiana ceny (7D) -16.00% Zmiana ceny (7D) -16.00%

Aktualna cena Koru (KORU) wynosi $0.00005925. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KORU wahał się między $ 0.00005863 a $ 0.00006214, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KORU w historii to $ 0.00034359, a najniższy to $ 0.00005582.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KORU zmieniły się o +0.02% w ciągu ostatniej godziny, o +0.27% w ciągu 24 godzin i o -16.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Koru (KORU)

Kapitalizacja rynkowa $ 29.30K$ 29.30K $ 29.30K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 29.30K$ 29.30K $ 29.30K Podaż w obiegu 494.47M 494.47M 494.47M Całkowita podaż 494,465,969.591776 494,465,969.591776 494,465,969.591776

Obecna kapitalizacja rynkowa Koru wynosi $ 29.30K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KORU w obiegu wynosi 494.47M, przy całkowitej podaży 494465969.591776. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 29.30K.