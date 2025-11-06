Prognoza ceny Koru (KORU) (USD)

Sprawdź prognozy cen Koru na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość KORU w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Koru
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny Koru
Rzeczywista
Prognozowana
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 21:54:44 (UTC+8)

Prognoza ceny Koru na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny Koru (KORU) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Koru może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.

Prognoza ceny Koru (KORU) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Koru może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.

Prognoza ceny Koru (KORU) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena KORU na 2027 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny Koru (KORU) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena KORU na 2028 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny Koru (KORU) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena KORU w 2029 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny Koru (KORU) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena KORU w 2030 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny Koru (KORU) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena Koru może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.

Prognoza ceny Koru (KORU) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena Koru może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 0
    0.00%
  • 2026
    $ 0
    5.00%
  • 2027
    $ 0
    10.25%
  • 2028
    $ 0
    15.76%
  • 2029
    $ 0
    21.55%
  • 2030
    $ 0
    27.63%
  • 2031
    $ 0
    34.01%
  • 2032
    $ 0
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 0
    47.75%
  • 2034
    $ 0
    55.13%
  • 2035
    $ 0
    62.89%
  • 2036
    $ 0
    71.03%
  • 2037
    $ 0
    79.59%
  • 2038
    $ 0
    88.56%
  • 2039
    $ 0
    97.99%
  • 2040
    $ 0
    107.89%
Krótkoterminowa prognoza ceny Koru na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 0
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 0
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 0
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 0
    0.41%
Prognoza ceny Koru (KORU) na dziś

Przewidywana cena dla KORU w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Koru (KORU) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny KORU z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Koru (KORU) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla KORU, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Koru (KORU) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena KORU wynosi $0. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Koru

$ 29.14K
$ 29.14K$ 29.14K

494.47M
494.47M 494.47M

Najnowsza cena KORU to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --.
Ponadto KORU ma podaż w obiegu wynoszącą 494.47M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 29.14K.

Historyczna cena Koru

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Koru, cena Koru wynosi 0USD. Podaż w obiegu Koru (KORU) wynosi 494.47M KORU, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $29,140.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    -2.46%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 D
    -24.72%
    $ 0
    $ 0.000130
    $ 0.000055
  • 30 Dni
    -55.52%
    $ 0
    $ 0.000130
    $ 0.000055
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Koru zanotował zmianę ceny o $0, co stanowi -2.46% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Koru osiągnął maksimum na poziomie $0.000130 i minimum na poziomie $0.000055. Zanotowano zmianę ceny o -24.72%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał KORU do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Koru o -55.52%, co odpowiada około $0 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny KORU.

Jak działa moduł przewidywania ceny Koru (KORU)?

Moduł predykcji ceny Koru to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu KORU. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Koru na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów KORU, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Koru. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość KORU.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę KORU, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Koru.

Dlaczego prognoaza ceny KORU jest ważna?

Prognozy cen KORU są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w KORU?
Według Twoich prognoz KORU osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny KORU na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny Koru (KORU), przewidywana cena KORU osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 KORU w 2026 roku?
Cena 1 Koru (KORU) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz KORU wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena KORU w 2027 roku?
Koru (KORU) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 KORU do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa KORU w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Koru (KORU) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa KORU w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Koru (KORU) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 KORU w 2030 roku?
Cena 1 Koru (KORU) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz KORU wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny KORU na 2040 rok?
Koru (KORU) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 KORU do 2040 roku.
Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.