Informacje o cenie kook (KOOK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.000015 $ 0.000015 $ 0.000015 Minimum 24h $ 0.00001588 $ 0.00001588 $ 0.00001588 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.000015$ 0.000015 $ 0.000015 Maksimum 24h $ 0.00001588$ 0.00001588 $ 0.00001588 Historyczne maksimum $ 0.00018192$ 0.00018192 $ 0.00018192 Najniższa cena $ 0.00001442$ 0.00001442 $ 0.00001442 Zmiana ceny (1H) 0.00% Zmiana ceny (1D) +1.93% Zmiana ceny (7D) -27.55% Zmiana ceny (7D) -27.55%

Aktualna cena kook (KOOK) wynosi $0.00001549. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KOOK wahał się między $ 0.000015 a $ 0.00001588, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KOOK w historii to $ 0.00018192, a najniższy to $ 0.00001442.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KOOK zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +1.93% w ciągu 24 godzin i o -27.55% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o kook (KOOK)

Kapitalizacja rynkowa $ 15.49K$ 15.49K $ 15.49K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 15.49K$ 15.49K $ 15.49K Podaż w obiegu 999.96M 999.96M 999.96M Całkowita podaż 999,956,507.0 999,956,507.0 999,956,507.0

Obecna kapitalizacja rynkowa kook wynosi $ 15.49K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KOOK w obiegu wynosi 999.96M, przy całkowitej podaży 999956507.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.49K.