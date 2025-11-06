Cena kook (KOOK)
0.00%
+1.93%
-27.55%
-27.55%
Aktualna cena kook (KOOK) wynosi $0.00001549. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KOOK wahał się między $ 0.000015 a $ 0.00001588, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KOOK w historii to $ 0.00018192, a najniższy to $ 0.00001442.
Pod względem krótkoterminowych wyniki KOOK zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +1.93% w ciągu 24 godzin i o -27.55% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa kook wynosi $ 15.49K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KOOK w obiegu wynosi 999.96M, przy całkowitej podaży 999956507.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.49K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny kook do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny kook do USD wyniosła $ -0.0000064624.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny kook do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny kook do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|+1.93%
|30 Dni
|$ -0.0000064624
|-41.71%
|60 dni
|$ 0
|--
|90 dni
|$ 0
|--
Kook Token is a personal, creator-driven streaming token built to revolutionize how people learn about crypto, gaming, and digital culture. Through engaging livestreams, real-talk podcasts, and interactive gameplays, it delivers a raw, unfiltered, and community-first learning experience. Kook Token makes education entertaining — no fluff, just real vibes, alpha drops, and pure fun. Whether you're a beginner or a degen, you'll feel right at home.
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|11-05 17:18:00
|Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
