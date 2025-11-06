Informacje o cenie kolscan (KOLSCAN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.0057757$ 0.0057757 $ 0.0057757 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +1.58% Zmiana ceny (1D) +1.64% Zmiana ceny (7D) -14.93% Zmiana ceny (7D) -14.93%

Aktualna cena kolscan (KOLSCAN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KOLSCAN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KOLSCAN w historii to $ 0.0057757, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KOLSCAN zmieniły się o +1.58% w ciągu ostatniej godziny, o +1.64% w ciągu 24 godzin i o -14.93% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o kolscan (KOLSCAN)

Kapitalizacja rynkowa $ 375.91K$ 375.91K $ 375.91K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 375.91K$ 375.91K $ 375.91K Podaż w obiegu 965.28M 965.28M 965.28M Całkowita podaż 965,280,452.109585 965,280,452.109585 965,280,452.109585

Obecna kapitalizacja rynkowa kolscan wynosi $ 375.91K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KOLSCAN w obiegu wynosi 965.28M, przy całkowitej podaży 965280452.109585. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 375.91K.