Informacje o cenie KnockOut Games (GG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00144267 $ 0.00144267 $ 0.00144267 Minimum 24h $ 0.00218161 $ 0.00218161 $ 0.00218161 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00144267$ 0.00144267 $ 0.00144267 Maksimum 24h $ 0.00218161$ 0.00218161 $ 0.00218161 Historyczne maksimum $ 0.00457556$ 0.00457556 $ 0.00457556 Najniższa cena $ 0.00078521$ 0.00078521 $ 0.00078521 Zmiana ceny (1H) +16.42% Zmiana ceny (1D) -14.58% Zmiana ceny (7D) -31.98% Zmiana ceny (7D) -31.98%

Aktualna cena KnockOut Games (GG) wynosi $0.001778. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GG wahał się między $ 0.00144267 a $ 0.00218161, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GG w historii to $ 0.00457556, a najniższy to $ 0.00078521.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GG zmieniły się o +16.42% w ciągu ostatniej godziny, o -14.58% w ciągu 24 godzin i o -31.98% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o KnockOut Games (GG)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa KnockOut Games wynosi $ 1.78M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GG w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.78M.