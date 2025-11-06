Prognoza ceny KnockOut Games (GG) (USD)

Sprawdź prognozy cen KnockOut Games na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość GG w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup GG

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę KnockOut Games % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny KnockOut Games na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny KnockOut Games (GG) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy KnockOut Games może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.002258. Prognoza ceny KnockOut Games (GG) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy KnockOut Games może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.002371. Prognoza ceny KnockOut Games (GG) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena GG na 2027 rok wyniesie $ 0.002490 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny KnockOut Games (GG) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena GG na 2028 rok wyniesie $ 0.002614 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny KnockOut Games (GG) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena GG w 2029 roku wyniesie $ 0.002745 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny KnockOut Games (GG) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena GG w 2030 roku wyniesie $ 0.002883 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny KnockOut Games (GG) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena KnockOut Games może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.004696. Prognoza ceny KnockOut Games (GG) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena KnockOut Games może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.007649. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.002258 0.00%

2026 $ 0.002371 5.00%

2027 $ 0.002490 10.25%

2028 $ 0.002614 15.76%

2029 $ 0.002745 21.55%

2030 $ 0.002883 27.63%

2031 $ 0.003027 34.01%

2032 $ 0.003178 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.003337 47.75%

2034 $ 0.003504 55.13%

2035 $ 0.003679 62.89%

2036 $ 0.003863 71.03%

2037 $ 0.004056 79.59%

2038 $ 0.004259 88.56%

2039 $ 0.004472 97.99%

2040 $ 0.004696 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny KnockOut Games na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.002258 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.002259 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.002261 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.002268 0.41% Prognoza ceny KnockOut Games (GG) na dziś Przewidywana cena dla GG w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.002258 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny KnockOut Games (GG) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny GG z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.002259 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa KnockOut Games (GG) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla GG, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.002261 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa KnockOut Games (GG) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena GG wynosi $0.002268 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen KnockOut Games Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena GG to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto GG ma podaż w obiegu wynoszącą 1.00B oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 2.26M. Zobacz na żywo cenę GG

Historyczna cena KnockOut Games Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami KnockOut Games, cena KnockOut Games wynosi 0.002258USD. Podaż w obiegu KnockOut Games (GG) wynosi 1.00B GG , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $2,258,912 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 11.94% $ 0.000241 $ 0.002379 $ 0.001442

7 D -10.76% $ -0.000243 $ 0.002641 $ 0.001454

30 Dni -6.30% $ -0.000142 $ 0.002641 $ 0.001454 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin KnockOut Games zanotował zmianę ceny o $0.000241 , co stanowi 11.94% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs KnockOut Games osiągnął maksimum na poziomie $0.002641 i minimum na poziomie $0.001454 . Zanotowano zmianę ceny o -10.76% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał GG do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana KnockOut Games o -6.30% , co odpowiada około $-0.000142 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny GG.

Jak działa moduł przewidywania ceny KnockOut Games (GG)? Moduł predykcji ceny KnockOut Games to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu GG. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania KnockOut Games na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów GG, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę KnockOut Games. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość GG. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę GG, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał KnockOut Games.

Dlaczego prognoaza ceny GG jest ważna?

Prognozy cen GG są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w GG? Według Twoich prognoz GG osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny GG na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny KnockOut Games (GG), przewidywana cena GG osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 GG w 2026 roku? Cena 1 KnockOut Games (GG) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz GG wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena GG w 2027 roku? KnockOut Games (GG) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 GG do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa GG w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, KnockOut Games (GG) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa GG w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, KnockOut Games (GG) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 GG w 2030 roku? Cena 1 KnockOut Games (GG) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz GG wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny GG na 2040 rok? KnockOut Games (GG) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 GG do 2040 roku. Zarejestruj się teraz