Aktualna cena Kled AI to 0.03174891 USD. Śledź aktualizacje cen KLED do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KLED łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o KLED

Informacje o cenie KLED

Czym jest KLED

Oficjalna strona internetowa KLED

Tokenomika KLED

Prognoza cen KLED

Logo Kled AI

Cena Kled AI (KLED)

Nienotowany

Aktualna cena 1 KLED do USD:

$0.03174587
-18.60%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Kled AI (KLED) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:43:33 (UTC+8)

Informacje o cenie Kled AI (KLED) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.03170531
Minimum 24h
$ 0.04309676
Maksimum 24h

$ 0.03170531
$ 0.04309676
$ 0.055581
$ 0.00180339
-5.16%

-18.68%

-30.22%

-30.22%

Aktualna cena Kled AI (KLED) wynosi $0.03174891. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KLED wahał się między $ 0.03170531 a $ 0.04309676, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KLED w historii to $ 0.055581, a najniższy to $ 0.00180339.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KLED zmieniły się o -5.16% w ciągu ostatniej godziny, o -18.68% w ciągu 24 godzin i o -30.22% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Kled AI (KLED)

$ 31.74M
--
$ 31.74M
999.81M
999,811,388.528135
Obecna kapitalizacja rynkowa Kled AI wynosi $ 31.74M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KLED w obiegu wynosi 999.81M, przy całkowitej podaży 999811388.528135. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 31.74M.

Historia ceny Kled AI (KLED) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Kled AI do USD wyniosła $ -0.0072939273916552.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Kled AI do USD wyniosła $ -0.0040434967.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Kled AI do USD wyniosła $ +0.0623171923.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Kled AI do USD wyniosła $ +0.01663008556594258.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0072939273916552-18.68%
30 Dni$ -0.0040434967-12.73%
60 dni$ +0.0623171923+196.28%
90 dni$ +0.01663008556594258+110.00%

Co to jest Kled AI (KLED)

Zasoby dla Kled AI (KLED)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Kled AI (w USD)

Jaka będzie wartość Kled AI (KLED) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Kled AI (KLED) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Kled AI.

Sprawdź teraz prognozę ceny Kled AI!

KLED na lokalne waluty

Tokenomika Kled AI (KLED)

Zrozumienie tokenomiki Kled AI (KLED) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena KLEDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Kled AI (KLED)

Jaka jest dziś wartość Kled AI (KLED)?
Aktualna cena KLED w USD wynosi 0.03174891USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena KLED do USD?
Aktualna cena KLED w USD wynosi $ 0.03174891. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Kled AI?
Kapitalizacja rynkowa dla KLED wynosi $ 31.74M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż KLED w obiegu?
W obiegu KLED znajduje się 999.81M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) KLED?
KLED osiąga ATH w wysokości 0.055581 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla KLED?
KLED zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00180339 USD.
Jaki jest wolumen obrotu KLED?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla KLED wynosi -- USD.
Czy w tym roku KLED pójdzie wyżej?
KLED może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny KLED, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:43:33 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Kled AI (KLED)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

