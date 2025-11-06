Informacje o cenie Kled AI (KLED) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.03170531 $ 0.03170531 $ 0.03170531 Minimum 24h $ 0.04309676 $ 0.04309676 $ 0.04309676 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.03170531$ 0.03170531 $ 0.03170531 Maksimum 24h $ 0.04309676$ 0.04309676 $ 0.04309676 Historyczne maksimum $ 0.055581$ 0.055581 $ 0.055581 Najniższa cena $ 0.00180339$ 0.00180339 $ 0.00180339 Zmiana ceny (1H) -5.16% Zmiana ceny (1D) -18.68% Zmiana ceny (7D) -30.22% Zmiana ceny (7D) -30.22%

Aktualna cena Kled AI (KLED) wynosi $0.03174891. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KLED wahał się między $ 0.03170531 a $ 0.04309676, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KLED w historii to $ 0.055581, a najniższy to $ 0.00180339.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KLED zmieniły się o -5.16% w ciągu ostatniej godziny, o -18.68% w ciągu 24 godzin i o -30.22% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Kled AI (KLED)

Kapitalizacja rynkowa $ 31.74M$ 31.74M $ 31.74M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 31.74M$ 31.74M $ 31.74M Podaż w obiegu 999.81M 999.81M 999.81M Całkowita podaż 999,811,388.528135 999,811,388.528135 999,811,388.528135

Obecna kapitalizacja rynkowa Kled AI wynosi $ 31.74M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KLED w obiegu wynosi 999.81M, przy całkowitej podaży 999811388.528135. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 31.74M.