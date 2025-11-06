Prognoza ceny Kled AI (KLED) (USD)

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Kled AI % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Kled AI na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Kled AI (KLED) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Kled AI może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.033671. Prognoza ceny Kled AI (KLED) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Kled AI może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.035355. Prognoza ceny Kled AI (KLED) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena KLED na 2027 rok wyniesie $ 0.037123 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Kled AI (KLED) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena KLED na 2028 rok wyniesie $ 0.038979 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Kled AI (KLED) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena KLED w 2029 roku wyniesie $ 0.040928 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Kled AI (KLED) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena KLED w 2030 roku wyniesie $ 0.042974 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Kled AI (KLED) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Kled AI może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.070001. Prognoza ceny Kled AI (KLED) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Kled AI może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.114024. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.033671 0.00%

2026 $ 0.035355 5.00%

2027 $ 0.037123 10.25%

2028 $ 0.038979 15.76%

2029 $ 0.040928 21.55%

2030 $ 0.042974 27.63%

2031 $ 0.045123 34.01%

2032 $ 0.047379 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.049748 47.75%

2034 $ 0.052235 55.13%

2035 $ 0.054847 62.89%

2036 $ 0.057590 71.03%

2037 $ 0.060469 79.59%

2038 $ 0.063493 88.56%

2039 $ 0.066667 97.99%

2040 $ 0.070001 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Kled AI na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.033671 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.033676 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.033703 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.033810 0.41% Prognoza ceny Kled AI (KLED) na dziś Przewidywana cena dla KLED w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.033671 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Kled AI (KLED) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny KLED z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.033676 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Kled AI (KLED) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla KLED, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.033703 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Kled AI (KLED) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena KLED wynosi $0.033810 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Kled AI Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 33.67M$ 33.67M $ 33.67M Podaż w obiegu 999.81M 999.81M 999.81M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena KLED to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto KLED ma podaż w obiegu wynoszącą 999.81M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 33.67M. Zobacz na żywo cenę KLED

Historyczna cena Kled AI Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Kled AI, cena Kled AI wynosi 0.033671USD. Podaż w obiegu Kled AI (KLED) wynosi 999.81M KLED , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $33,668,391 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -13.07% $ -0.005066 $ 0.040000 $ 0.029907

7 D -21.64% $ -0.007289 $ 0.043578 $ 0.025187

30 Dni -0.53% $ -0.000179 $ 0.043578 $ 0.025187 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Kled AI zanotował zmianę ceny o $-0.005066 , co stanowi -13.07% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Kled AI osiągnął maksimum na poziomie $0.043578 i minimum na poziomie $0.025187 . Zanotowano zmianę ceny o -21.64% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał KLED do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Kled AI o -0.53% , co odpowiada około $-0.000179 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny KLED.

Jak działa moduł przewidywania ceny Kled AI (KLED)? Moduł predykcji ceny Kled AI to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu KLED. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Kled AI na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów KLED, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Kled AI. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość KLED. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę KLED, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Kled AI.

Dlaczego prognoaza ceny KLED jest ważna?

Prognozy cen KLED są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w KLED? Jaka jest prognoza ceny KLED na przyszły miesiąc? Ile będzie kosztować 1 KLED w 2026 roku? Jaka jest prognozowana cena KLED w 2027 roku? Jaka jest szacowana cena docelowa KLED w 2028 roku? Jaka jest szacowana cena docelowa KLED w 2029 roku? Ile będzie kosztować 1 KLED w 2030 roku? Jaka jest prognoza ceny KLED na 2040 rok?