Informacje o cenie Kava Lend (HARD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00476782 $ 0.00476782 $ 0.00476782 Minimum 24h $ 0.00510826 $ 0.00510826 $ 0.00510826 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00476782$ 0.00476782 $ 0.00476782 Maksimum 24h $ 0.00510826$ 0.00510826 $ 0.00510826 Historyczne maksimum $ 2.97$ 2.97 $ 2.97 Najniższa cena $ 0.00206758$ 0.00206758 $ 0.00206758 Zmiana ceny (1H) +0.77% Zmiana ceny (1D) -1.54% Zmiana ceny (7D) -22.77% Zmiana ceny (7D) -22.77%

Aktualna cena Kava Lend (HARD) wynosi $0.00481032. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HARD wahał się między $ 0.00476782 a $ 0.00510826, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HARD w historii to $ 2.97, a najniższy to $ 0.00206758.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HARD zmieniły się o +0.77% w ciągu ostatniej godziny, o -1.54% w ciągu 24 godzin i o -22.77% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Kava Lend (HARD)

Kapitalizacja rynkowa $ 647.47K$ 647.47K $ 647.47K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 960.70K$ 960.70K $ 960.70K Podaż w obiegu 134.79M 134.79M 134.79M Całkowita podaż 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Kava Lend wynosi $ 647.47K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HARD w obiegu wynosi 134.79M, przy całkowitej podaży 200000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 960.70K.