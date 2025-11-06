Prognoza ceny Kava Lend (HARD) (USD)

Prognoza ceny Kava Lend na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Kava Lend (HARD) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Kava Lend może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.004748. Prognoza ceny Kava Lend (HARD) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Kava Lend może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.004985. Prognoza ceny Kava Lend (HARD) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena HARD na 2027 rok wyniesie $ 0.005235 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Kava Lend (HARD) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena HARD na 2028 rok wyniesie $ 0.005497 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Kava Lend (HARD) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena HARD w 2029 roku wyniesie $ 0.005771 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Kava Lend (HARD) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena HARD w 2030 roku wyniesie $ 0.006060 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Kava Lend (HARD) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Kava Lend może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.009871. Prognoza ceny Kava Lend (HARD) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Kava Lend może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.016080.

November 7, 2025(Jutro) $ 0.004749 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.004753 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.004768 0.41% Prognoza ceny Kava Lend (HARD) na dziś Przewidywana cena dla HARD w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.004748 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Kava Lend (HARD) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny HARD z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.004749 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Kava Lend (HARD) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla HARD, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.004753 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Kava Lend (HARD) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena HARD wynosi $0.004768 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Kava Lend Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 640.12K$ 640.12K $ 640.12K Podaż w obiegu 134.79M 134.79M 134.79M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena HARD to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto HARD ma podaż w obiegu wynoszącą 134.79M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 640.12K. Zobacz na żywo cenę HARD

Historyczna cena Kava Lend Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Kava Lend, cena Kava Lend wynosi 0.004748USD. Podaż w obiegu Kava Lend (HARD) wynosi 134.79M HARD , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $640,120 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -1.65% $ 0 $ 0.004914 $ 0.004748

7 D -28.90% $ -0.001372 $ 0.006879 $ 0.003188

30 Dni 50.84% $ 0.002414 $ 0.006879 $ 0.003188 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Kava Lend zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi -1.65% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Kava Lend osiągnął maksimum na poziomie $0.006879 i minimum na poziomie $0.003188 . Zanotowano zmianę ceny o -28.90% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał HARD do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Kava Lend o 50.84% , co odpowiada około $0.002414 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny HARD.

Jak działa moduł przewidywania ceny Kava Lend (HARD)? Moduł predykcji ceny Kava Lend to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu HARD. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Kava Lend na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów HARD, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Kava Lend. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość HARD. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę HARD, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Kava Lend.

Dlaczego prognoaza ceny HARD jest ważna?

Prognozy cen HARD są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

