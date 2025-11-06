GiełdaDEX+
Aktualna cena Just need some rest to 0.00437206 USD. Śledź aktualizacje cen REST do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe REST łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o REST

Informacje o cenie REST

Czym jest REST

Oficjalna strona internetowa REST

Tokenomika REST

Prognoza cen REST

Logo Just need some rest

Cena Just need some rest (REST)

Nienotowany

Aktualna cena 1 REST do USD:

$0.00437206
$0.00437206$0.00437206
0.00%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
USD
Just need some rest (REST) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:41:38 (UTC+8)

Informacje o cenie Just need some rest (REST) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01275586
$ 0.01275586$ 0.01275586

$ 0.00437206
$ 0.00437206$ 0.00437206

--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena Just need some rest (REST) wynosi $0.00437206. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs REST wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs REST w historii to $ 0.01275586, a najniższy to $ 0.00437206.

Pod względem krótkoterminowych wyniki REST zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Just need some rest (REST)

$ 4.37M
$ 4.37M$ 4.37M

--
----

$ 4.37M
$ 4.37M$ 4.37M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,895.470689
999,999,895.470689 999,999,895.470689

Obecna kapitalizacja rynkowa Just need some rest wynosi $ 4.37M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż REST w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999999895.470689. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.37M.

Historia ceny Just need some rest (REST) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Just need some rest do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Just need some rest do USD wyniosła $ 0.0000000000.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Just need some rest do USD wyniosła $ 0.0000000000.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Just need some rest do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0.00000000000.00%
60 dni$ 0.00000000000.00%
90 dni$ 0--

Co to jest Just need some rest (REST)

CA:4xgZmdKKHE3PXtUwUtvJGPSCSTJMJohSmWufJhiVo6q Me telling God “Please stop giving me battles” I don’t want to be a strong soldier, I just want to rest.

TOGETHER WE HAVE A REST!

Take some time to calm down and do nothing it's good for your soul. Put your phone out of sight; that solves everything. Rest is productive. The only roadmap is take it slow.

TOKEN SUPPLY 1,000,000,000 BUY/SELL TAX 0/0 CONTRACT SAFU $REST $REST $REST Just need some rest, bro.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Just need some rest (REST)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Just need some rest (w USD)

Jaka będzie wartość Just need some rest (REST) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Just need some rest (REST) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Just need some rest.

Sprawdź teraz prognozę ceny Just need some rest!

REST na lokalne waluty

Tokenomika Just need some rest (REST)

Zrozumienie tokenomiki Just need some rest (REST) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena RESTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Just need some rest (REST)

Jaka jest dziś wartość Just need some rest (REST)?
Aktualna cena REST w USD wynosi 0.00437206USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena REST do USD?
Aktualna cena REST w USD wynosi $ 0.00437206. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Just need some rest?
Kapitalizacja rynkowa dla REST wynosi $ 4.37M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż REST w obiegu?
W obiegu REST znajduje się 1000.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) REST?
REST osiąga ATH w wysokości 0.01275586 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla REST?
REST zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00437206 USD.
Jaki jest wolumen obrotu REST?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla REST wynosi -- USD.
Czy w tym roku REST pójdzie wyżej?
REST może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny REST, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:41:38 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

