Informacje o cenie Just need some rest (REST) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.01275586$ 0.01275586 $ 0.01275586 Najniższa cena $ 0.00437206$ 0.00437206 $ 0.00437206 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena Just need some rest (REST) wynosi $0.00437206. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs REST wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs REST w historii to $ 0.01275586, a najniższy to $ 0.00437206.

Pod względem krótkoterminowych wyniki REST zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Just need some rest (REST)

Kapitalizacja rynkowa $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M Podaż w obiegu 1000.00M 1000.00M 1000.00M Całkowita podaż 999,999,895.470689 999,999,895.470689 999,999,895.470689

Obecna kapitalizacja rynkowa Just need some rest wynosi $ 4.37M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż REST w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999999895.470689. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.37M.