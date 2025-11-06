Informacje o cenie Just Juni by Virtuals (JUNI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +1.29% Zmiana ceny (1D) -4.86% Zmiana ceny (7D) -19.86% Zmiana ceny (7D) -19.86%

Aktualna cena Just Juni by Virtuals (JUNI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs JUNI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs JUNI w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki JUNI zmieniły się o +1.29% w ciągu ostatniej godziny, o -4.86% w ciągu 24 godzin i o -19.86% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Just Juni by Virtuals (JUNI)

Kapitalizacja rynkowa $ 22.01K$ 22.01K $ 22.01K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 22.01K$ 22.01K $ 22.01K Podaż w obiegu 772.49M 772.49M 772.49M Całkowita podaż 772,491,747.3824497 772,491,747.3824497 772,491,747.3824497

Obecna kapitalizacja rynkowa Just Juni by Virtuals wynosi $ 22.01K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż JUNI w obiegu wynosi 772.49M, przy całkowitej podaży 772491747.3824497. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 22.01K.