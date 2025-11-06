Informacje o cenie JELLY TIME (JELLY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.0015406$ 0.0015406 $ 0.0015406 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +2.59% Zmiana ceny (1D) -36.27% Zmiana ceny (7D) -10.66% Zmiana ceny (7D) -10.66%

Aktualna cena JELLY TIME (JELLY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs JELLY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs JELLY w historii to $ 0.0015406, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki JELLY zmieniły się o +2.59% w ciągu ostatniej godziny, o -36.27% w ciągu 24 godzin i o -10.66% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o JELLY TIME (JELLY)

Kapitalizacja rynkowa $ 15.43K$ 15.43K $ 15.43K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 15.43K$ 15.43K $ 15.43K Podaż w obiegu 999.64M 999.64M 999.64M Całkowita podaż 999,641,261.742202 999,641,261.742202 999,641,261.742202

Obecna kapitalizacja rynkowa JELLY TIME wynosi $ 15.43K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż JELLY w obiegu wynosi 999.64M, przy całkowitej podaży 999641261.742202. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.43K.