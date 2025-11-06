GiełdaDEX+
Aktualna cena JELLY TIME to 0 USD. Śledź aktualizacje cen JELLY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe JELLY łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena JELLY TIME to 0 USD. Śledź aktualizacje cen JELLY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe JELLY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o JELLY

Informacje o cenie JELLY

Czym jest JELLY

Oficjalna strona internetowa JELLY

Tokenomika JELLY

Prognoza cen JELLY

Logo JELLY TIME

Cena JELLY TIME (JELLY)

Nienotowany

Aktualna cena 1 JELLY do USD:

--
----
-36.20%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
USD
JELLY TIME (JELLY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:40:34 (UTC+8)

Informacje o cenie JELLY TIME (JELLY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0015406
$ 0.0015406$ 0.0015406

$ 0
$ 0$ 0

+2.59%

-36.27%

-10.66%

-10.66%

Aktualna cena JELLY TIME (JELLY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs JELLY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs JELLY w historii to $ 0.0015406, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki JELLY zmieniły się o +2.59% w ciągu ostatniej godziny, o -36.27% w ciągu 24 godzin i o -10.66% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o JELLY TIME (JELLY)

$ 15.43K
$ 15.43K$ 15.43K

--
----

$ 15.43K
$ 15.43K$ 15.43K

999.64M
999.64M 999.64M

999,641,261.742202
999,641,261.742202 999,641,261.742202

Obecna kapitalizacja rynkowa JELLY TIME wynosi $ 15.43K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż JELLY w obiegu wynosi 999.64M, przy całkowitej podaży 999641261.742202. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.43K.

Historia ceny JELLY TIME (JELLY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny JELLY TIME do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny JELLY TIME do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny JELLY TIME do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny JELLY TIME do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-36.27%
30 Dni$ 0-38.19%
60 dni$ 0-97.77%
90 dni$ 0--

Co to jest JELLY TIME (JELLY)

Peanut Butter Jelly Time ($JELLY) is a community-driven cryptocurrency project inspired by one of the earliest and most recognizable internet memes. The origin of the meme dates back to 2001, when a short Flash animation of a cartoon banana dancing to the 1996 song “Peanut Butter Jelly Time” by The Buckwheat Boyz began circulating online. Initially shared on personal websites and niche communities, it gained massive popularity on early internet platforms such as eBaum’s World, Newgrounds, AlbinoBlacksheep, and YTMND. The looping animation, combined with the repetitive and absurd lyrics, made it a defining example of early internet humor and one of the first memes to achieve widespread recognition.

The $JELLY project is designed around collective ownership, community governance, and cultural preservation. By leveraging the meme’s high recognizability and nostalgic appeal, $JELLY aims to unite participants who share an appreciation for internet history and meme culture. The project operates as a decentralized, community-led initiative, with token holders empowered to influence project direction, creative output, and collaborations.

$JELLY is more than a token; it is a cultural artifact on-chain. Its design incorporates the ethos of Web3—permissionless participation, transparent governance, and open creative collaboration—while maintaining the playful spirit of the original meme. The token serves as a medium for digital collectibles, meme-based media initiatives, and cross-community partnerships. Future development plans include the integration of $JELLY into meme-related content, online events, NFT collections, and collaborative marketing campaigns with other crypto projects.

The cultural footprint of Peanut Butter Jelly Time extends beyond internet forums and Flash animation websites. The meme has appeared in mainstream media, most notably in the Family Guy episode “The Courtship of Stewie’s Father” (Season 4, Episode 16, aired November 20, 2005), where the character Brian dresses as the banana to cheer up Peter. The meme was also popular during the MySpace era, often embedded in user profiles and blog posts, further cementing its role in early social media culture. Its enduring appeal lies in its simplicity, absurdity, and the shared nostalgia it evokes for those who experienced the early days of the internet.

The project’s roadmap emphasizes sustainable growth and active community involvement. Key goals include:

Encouraging creative contributions from the community in the form of artwork, videos, and memes.

Hosting community-driven contests, events, and social media campaigns to maintain engagement.

Preserving and documenting internet culture through archival efforts and educational content.

$JELLY operates on the principle that strong communities drive lasting value. By grounding the project in a cultural phenomenon that has already demonstrated global reach, the team aims to create a space where humor, history, and blockchain innovation intersect.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie.

Zasoby dla JELLY TIME (JELLY)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny JELLY TIME (w USD)

Jaka będzie wartość JELLY TIME (JELLY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w JELLY TIME (JELLY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla JELLY TIME.

Sprawdź teraz prognozę ceny JELLY TIME!

JELLY na lokalne waluty

Tokenomika JELLY TIME (JELLY)

Zrozumienie tokenomiki JELLY TIME (JELLY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena JELLYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące JELLY TIME (JELLY)

Jaka jest dziś wartość JELLY TIME (JELLY)?
Aktualna cena JELLY w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena JELLY do USD?
Aktualna cena JELLY w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa JELLY TIME?
Kapitalizacja rynkowa dla JELLY wynosi $ 15.43K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż JELLY w obiegu?
W obiegu JELLY znajduje się 999.64M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) JELLY?
JELLY osiąga ATH w wysokości 0.0015406 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla JELLY?
JELLY zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu JELLY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla JELLY wynosi -- USD.
Czy w tym roku JELLY pójdzie wyżej?
JELLY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny JELLY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:40:34 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

