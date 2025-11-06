Informacje o cenie Jambo (J) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.03559591 $ 0.03559591 $ 0.03559591 Minimum 24h $ 0.03858803 $ 0.03858803 $ 0.03858803 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.03559591$ 0.03559591 $ 0.03559591 Maksimum 24h $ 0.03858803$ 0.03858803 $ 0.03858803 Historyczne maksimum $ 0.910484$ 0.910484 $ 0.910484 Najniższa cena $ 0.03559591$ 0.03559591 $ 0.03559591 Zmiana ceny (1H) +1.19% Zmiana ceny (1D) -3.64% Zmiana ceny (7D) -31.18% Zmiana ceny (7D) -31.18%

Aktualna cena Jambo (J) wynosi $0.03619019. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs J wahał się między $ 0.03559591 a $ 0.03858803, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs J w historii to $ 0.910484, a najniższy to $ 0.03559591.

Pod względem krótkoterminowych wyniki J zmieniły się o +1.19% w ciągu ostatniej godziny, o -3.64% w ciągu 24 godzin i o -31.18% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Jambo (J)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.83M$ 5.83M $ 5.83M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 36.18M$ 36.18M $ 36.18M Podaż w obiegu 161.01M 161.01M 161.01M Całkowita podaż 999,999,733.969875 999,999,733.969875 999,999,733.969875

Obecna kapitalizacja rynkowa Jambo wynosi $ 5.83M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż J w obiegu wynosi 161.01M, przy całkowitej podaży 999999733.969875. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 36.18M.