Aktualna cena Jambo to 0.03619019 USD. Śledź aktualizacje cen J do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe J łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o J

Informacje o cenie J

Czym jest J

Oficjalna strona internetowa J

Tokenomika J

Prognoza cen J

Logo Jambo

Cena Jambo (J)

Nienotowany

Aktualna cena 1 J do USD:

$0.03619018
$0.03619018$0.03619018
-3.60%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Jambo (J) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Jambo (J) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.03559591
$ 0.03559591$ 0.03559591
Minimum 24h
$ 0.03858803
$ 0.03858803$ 0.03858803
Maksimum 24h

$ 0.03559591
$ 0.03559591$ 0.03559591

$ 0.03858803
$ 0.03858803$ 0.03858803

$ 0.910484
$ 0.910484$ 0.910484

$ 0.03559591
$ 0.03559591$ 0.03559591

+1.19%

-3.64%

-31.18%

-31.18%

Aktualna cena Jambo (J) wynosi $0.03619019. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs J wahał się między $ 0.03559591 a $ 0.03858803, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs J w historii to $ 0.910484, a najniższy to $ 0.03559591.

Pod względem krótkoterminowych wyniki J zmieniły się o +1.19% w ciągu ostatniej godziny, o -3.64% w ciągu 24 godzin i o -31.18% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Jambo (J)

$ 5.83M
$ 5.83M$ 5.83M

--
----

$ 36.18M
$ 36.18M$ 36.18M

161.01M
161.01M 161.01M

999,999,733.969875
999,999,733.969875 999,999,733.969875

Obecna kapitalizacja rynkowa Jambo wynosi $ 5.83M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż J w obiegu wynosi 161.01M, przy całkowitej podaży 999999733.969875. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 36.18M.

Historia ceny Jambo (J) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Jambo do USD wyniosła $ -0.00136823635737446.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Jambo do USD wyniosła $ -0.0239061031.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Jambo do USD wyniosła $ -0.0229584195.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Jambo do USD wyniosła $ -0.05928476718052736.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00136823635737446-3.64%
30 Dni$ -0.0239061031-66.05%
60 dni$ -0.0229584195-63.43%
90 dni$ -0.05928476718052736-62.09%

Co to jest Jambo (J)

Jambo is building the world's largest on-chain mobile network powered by the JamboPhone — the most powerful crypto-native mobile device. We have built this vision through support of top investors including Paradigm, Pantera, OKX, Coinbase, and more.

With Jambo's hardware foundation of mobile nodes across 120+ countries, Jambo and our Ecosystem partners can achieve decentralization faster and more cost-effectively. Network effects can be achieved instantly for use cases including validators, P2P networking, and other new products.

Jambo has onboarded millions into the on-chain economy through the JamboApp which features:

  1. Innovative earning and airdrop opportunities
  2. Jambo Ecosystem dApp store
  3. JamboWallet multi-chain wallet

Jambo is transforming lives in all corners of the world particularly in emerging markets by creating the hub for users to secure next generation blockchain use cases while earning real rewards.

At the heart of the Jambo economy is the Jambo Token, a utility token fueling rewards, discounts, payouts, and more. Powering the decentralized future.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Jambo (J)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Jambo (w USD)

Jaka będzie wartość Jambo (J) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Jambo (J) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Jambo.

Sprawdź teraz prognozę ceny Jambo!

J na lokalne waluty

Tokenomika Jambo (J)

Zrozumienie tokenomiki Jambo (J) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena Jjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Jambo (J)

Jaka jest dziś wartość Jambo (J)?
Aktualna cena J w USD wynosi 0.03619019USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena J do USD?
Aktualna cena J w USD wynosi $ 0.03619019. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Jambo?
Kapitalizacja rynkowa dla J wynosi $ 5.83M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż J w obiegu?
W obiegu J znajduje się 161.01M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) J?
J osiąga ATH w wysokości 0.910484 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla J?
J zaliczył cenę ATL w wysokości 0.03559591 USD.
Jaki jest wolumen obrotu J?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla J wynosi -- USD.
Czy w tym roku J pójdzie wyżej?
J może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny J, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:40:37 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Jambo (J)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

