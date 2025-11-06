GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Itty Bitty to 0.00007169 USD. Śledź aktualizacje cen ITTY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ITTY łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Itty Bitty to 0.00007169 USD. Śledź aktualizacje cen ITTY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ITTY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ITTY

Informacje o cenie ITTY

Czym jest ITTY

Oficjalna strona internetowa ITTY

Tokenomika ITTY

Prognoza cen ITTY

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Itty Bitty

Cena Itty Bitty (ITTY)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ITTY do USD:

--
----
+9.50%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Itty Bitty (ITTY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:39:42 (UTC+8)

Informacje o cenie Itty Bitty (ITTY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00006489
$ 0.00006489$ 0.00006489
Minimum 24h
$ 0.00007356
$ 0.00007356$ 0.00007356
Maksimum 24h

$ 0.00006489
$ 0.00006489$ 0.00006489

$ 0.00007356
$ 0.00007356$ 0.00007356

$ 0.00045914
$ 0.00045914$ 0.00045914

$ 0.00005425
$ 0.00005425$ 0.00005425

+0.46%

+10.09%

-33.77%

-33.77%

Aktualna cena Itty Bitty (ITTY) wynosi $0.00007169. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ITTY wahał się między $ 0.00006489 a $ 0.00007356, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ITTY w historii to $ 0.00045914, a najniższy to $ 0.00005425.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ITTY zmieniły się o +0.46% w ciągu ostatniej godziny, o +10.09% w ciągu 24 godzin i o -33.77% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Itty Bitty (ITTY)

$ 71.72K
$ 71.72K$ 71.72K

--
----

$ 71.72K
$ 71.72K$ 71.72K

999.87M
999.87M 999.87M

999,871,446.660046
999,871,446.660046 999,871,446.660046

Obecna kapitalizacja rynkowa Itty Bitty wynosi $ 71.72K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ITTY w obiegu wynosi 999.87M, przy całkowitej podaży 999871446.660046. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 71.72K.

Historia ceny Itty Bitty (ITTY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Itty Bitty do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Itty Bitty do USD wyniosła $ -0.0000455687.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Itty Bitty do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Itty Bitty do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+10.09%
30 Dni$ -0.0000455687-63.56%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Itty Bitty (ITTY)

Itty Bitty is the tiniest meme coin on Solana, created to embrace the power of being small in a big world. It’s not about serious utility—it’s about laughter, vibes, and tiny wins with huge potential. From his ridiculously small hands to his massive ambition, Itty Bitty has charmed his way into the hearts of degens. The project thrives on fun, social engagement, and creative storytelling, with a clear meme identity that fuels its organic growth. Itty Bitty is here to prove that even the smallest tokens can dream big.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Itty Bitty (ITTY)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Itty Bitty (w USD)

Jaka będzie wartość Itty Bitty (ITTY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Itty Bitty (ITTY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Itty Bitty.

Sprawdź teraz prognozę ceny Itty Bitty!

ITTY na lokalne waluty

Tokenomika Itty Bitty (ITTY)

Zrozumienie tokenomiki Itty Bitty (ITTY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ITTYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Itty Bitty (ITTY)

Jaka jest dziś wartość Itty Bitty (ITTY)?
Aktualna cena ITTY w USD wynosi 0.00007169USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ITTY do USD?
Aktualna cena ITTY w USD wynosi $ 0.00007169. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Itty Bitty?
Kapitalizacja rynkowa dla ITTY wynosi $ 71.72K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ITTY w obiegu?
W obiegu ITTY znajduje się 999.87M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ITTY?
ITTY osiąga ATH w wysokości 0.00045914 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ITTY?
ITTY zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00005425 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ITTY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ITTY wynosi -- USD.
Czy w tym roku ITTY pójdzie wyżej?
ITTY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ITTY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:39:42 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Itty Bitty (ITTY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,281.22
$103,281.22$103,281.22

-0.42%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,372.38
$3,372.38$3,372.38

-0.76%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.82
$158.82$158.82

-1.05%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.88
$1,477.88$1,477.88

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,281.22
$103,281.22$103,281.22

-0.42%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,372.38
$3,372.38$3,372.38

-0.76%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3256
$2.3256$2.3256

+2.16%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.82
$158.82$158.82

-1.05%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0920
$1.0920$1.0920

+0.62%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000659
$0.0000000659$0.0000000659

+336.42%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2130
$0.2130$0.2130

+326.00%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005739
$0.000005739$0.000005739

+203.97%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004499
$0.000000000000000000004499$0.000000000000000000004499

+104.40%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23807
$0.23807$0.23807

+87.79%