Informacje o cenie Itty Bitty (ITTY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00006489 $ 0.00006489 $ 0.00006489 Minimum 24h $ 0.00007356 $ 0.00007356 $ 0.00007356 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00006489$ 0.00006489 $ 0.00006489 Maksimum 24h $ 0.00007356$ 0.00007356 $ 0.00007356 Historyczne maksimum $ 0.00045914$ 0.00045914 $ 0.00045914 Najniższa cena $ 0.00005425$ 0.00005425 $ 0.00005425 Zmiana ceny (1H) +0.46% Zmiana ceny (1D) +10.09% Zmiana ceny (7D) -33.77% Zmiana ceny (7D) -33.77%

Aktualna cena Itty Bitty (ITTY) wynosi $0.00007169. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ITTY wahał się między $ 0.00006489 a $ 0.00007356, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ITTY w historii to $ 0.00045914, a najniższy to $ 0.00005425.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ITTY zmieniły się o +0.46% w ciągu ostatniej godziny, o +10.09% w ciągu 24 godzin i o -33.77% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Itty Bitty (ITTY)

Kapitalizacja rynkowa $ 71.72K$ 71.72K $ 71.72K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 71.72K$ 71.72K $ 71.72K Podaż w obiegu 999.87M 999.87M 999.87M Całkowita podaż 999,871,446.660046 999,871,446.660046 999,871,446.660046

Obecna kapitalizacja rynkowa Itty Bitty wynosi $ 71.72K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ITTY w obiegu wynosi 999.87M, przy całkowitej podaży 999871446.660046. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 71.72K.