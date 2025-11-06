GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena infraX to 0.467509 USD. Śledź aktualizacje cen INFRA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe INFRA łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena infraX to 0.467509 USD. Śledź aktualizacje cen INFRA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe INFRA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o INFRA

Informacje o cenie INFRA

Czym jest INFRA

Oficjalna strona internetowa INFRA

Tokenomika INFRA

Prognoza cen INFRA

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo infraX

Cena infraX (INFRA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 INFRA do USD:

$0.467509
$0.467509$0.467509
+15.60%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
infraX (INFRA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:39:45 (UTC+8)

Informacje o cenie infraX (INFRA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.4038
$ 0.4038$ 0.4038
Minimum 24h
$ 0.470923
$ 0.470923$ 0.470923
Maksimum 24h

$ 0.4038
$ 0.4038$ 0.4038

$ 0.470923
$ 0.470923$ 0.470923

$ 45.71
$ 45.71$ 45.71

$ 0.327661
$ 0.327661$ 0.327661

+0.85%

+15.60%

-38.83%

-38.83%

Aktualna cena infraX (INFRA) wynosi $0.467509. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs INFRA wahał się między $ 0.4038 a $ 0.470923, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs INFRA w historii to $ 45.71, a najniższy to $ 0.327661.

Pod względem krótkoterminowych wyniki INFRA zmieniły się o +0.85% w ciągu ostatniej godziny, o +15.60% w ciągu 24 godzin i o -38.83% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o infraX (INFRA)

$ 467.77K
$ 467.77K$ 467.77K

--
----

$ 467.77K
$ 467.77K$ 467.77K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa infraX wynosi $ 467.77K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż INFRA w obiegu wynosi 1.00M, przy całkowitej podaży 1000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 467.77K.

Historia ceny infraX (INFRA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny infraX do USD wyniosła $ +0.063106.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny infraX do USD wyniosła $ -0.3010861279.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny infraX do USD wyniosła $ -0.2418020596.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny infraX do USD wyniosła $ -2.5524742412177217.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.063106+15.60%
30 Dni$ -0.3010861279-64.40%
60 dni$ -0.2418020596-51.72%
90 dni$ -2.5524742412177217-84.51%

Co to jest infraX (INFRA)

InfraX offers a new dawn in cloud computing. Allowing prospective users the ability to make use of otherwise dormant GPU assets, democratising GPU access globally.

Struggling with GPU shortages? InfraX facilitates seamless GPU rental/lending protocols enabling decentralised, cost effective and price transparent services.

InfraX offers monetary incentives for those interesting in lending their GPU assets, with rewards based on total usage output.

Whether individual of corporate, InfraX enables and facilitates unmatched node opportunities, undoubtedly boosting the performance of your AI/GPU sectors.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla infraX (INFRA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny infraX (w USD)

Jaka będzie wartość infraX (INFRA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w infraX (INFRA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla infraX.

Sprawdź teraz prognozę ceny infraX!

INFRA na lokalne waluty

Tokenomika infraX (INFRA)

Zrozumienie tokenomiki infraX (INFRA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena INFRAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące infraX (INFRA)

Jaka jest dziś wartość infraX (INFRA)?
Aktualna cena INFRA w USD wynosi 0.467509USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena INFRA do USD?
Aktualna cena INFRA w USD wynosi $ 0.467509. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa infraX?
Kapitalizacja rynkowa dla INFRA wynosi $ 467.77K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż INFRA w obiegu?
W obiegu INFRA znajduje się 1.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) INFRA?
INFRA osiąga ATH w wysokości 45.71 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla INFRA?
INFRA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.327661 USD.
Jaki jest wolumen obrotu INFRA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla INFRA wynosi -- USD.
Czy w tym roku INFRA pójdzie wyżej?
INFRA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny INFRA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:39:45 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe infraX (INFRA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,752.12
$103,752.12$103,752.12

+0.02%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,438.49
$3,438.49$3,438.49

+1.17%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.32
$162.32$162.32

+1.12%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.94
$1,477.94$1,477.94

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,752.12
$103,752.12$103,752.12

+0.02%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,438.49
$3,438.49$3,438.49

+1.17%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3621
$2.3621$2.3621

+3.76%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.32
$162.32$162.32

+1.12%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1467
$1.1467$1.1467

+5.66%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03591
$0.03591$0.03591

+43.64%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00396
$0.00396$0.00396

-47.20%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010435
$0.000010435$0.000010435

+452.70%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2193
$0.2193$0.2193

+338.60%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4834
$1.4834$1.4834

+82.86%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01827
$0.01827$0.01827

+46.16%