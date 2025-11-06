Informacje o cenie infraX (INFRA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.4038 $ 0.4038 $ 0.4038 Minimum 24h $ 0.470923 $ 0.470923 $ 0.470923 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.4038$ 0.4038 $ 0.4038 Maksimum 24h $ 0.470923$ 0.470923 $ 0.470923 Historyczne maksimum $ 45.71$ 45.71 $ 45.71 Najniższa cena $ 0.327661$ 0.327661 $ 0.327661 Zmiana ceny (1H) +0.85% Zmiana ceny (1D) +15.60% Zmiana ceny (7D) -38.83% Zmiana ceny (7D) -38.83%

Aktualna cena infraX (INFRA) wynosi $0.467509. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs INFRA wahał się między $ 0.4038 a $ 0.470923, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs INFRA w historii to $ 45.71, a najniższy to $ 0.327661.

Pod względem krótkoterminowych wyniki INFRA zmieniły się o +0.85% w ciągu ostatniej godziny, o +15.60% w ciągu 24 godzin i o -38.83% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o infraX (INFRA)

Kapitalizacja rynkowa $ 467.77K$ 467.77K $ 467.77K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 467.77K$ 467.77K $ 467.77K Podaż w obiegu 1.00M 1.00M 1.00M Całkowita podaż 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa infraX wynosi $ 467.77K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż INFRA w obiegu wynosi 1.00M, przy całkowitej podaży 1000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 467.77K.