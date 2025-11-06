Prognoza ceny infraX (INFRA) (USD)

Sprawdź prognozy cen infraX na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość INFRA w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę infraX
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny infraX
--
----
0.00%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Prognoza ceny infraX na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny infraX (INFRA) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy infraX może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.463101.

Prognoza ceny infraX (INFRA) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy infraX może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.486256.

Prognoza ceny infraX (INFRA) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena INFRA na 2027 rok wyniesie $ 0.510568 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny infraX (INFRA) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena INFRA na 2028 rok wyniesie $ 0.536097 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny infraX (INFRA) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena INFRA w 2029 roku wyniesie $ 0.562902 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny infraX (INFRA) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena INFRA w 2030 roku wyniesie $ 0.591047 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny infraX (INFRA) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena infraX może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.962753.

Prognoza ceny infraX (INFRA) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena infraX może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 1.5682.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 0.463101
    0.00%
  • 2026
    $ 0.486256
    5.00%
  • 2027
    $ 0.510568
    10.25%
  • 2028
    $ 0.536097
    15.76%
  • 2029
    $ 0.562902
    21.55%
  • 2030
    $ 0.591047
    27.63%
  • 2031
    $ 0.620599
    34.01%
  • 2032
    $ 0.651629
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 0.684211
    47.75%
  • 2034
    $ 0.718421
    55.13%
  • 2035
    $ 0.754342
    62.89%
  • 2036
    $ 0.792059
    71.03%
  • 2037
    $ 0.831662
    79.59%
  • 2038
    $ 0.873246
    88.56%
  • 2039
    $ 0.916908
    97.99%
  • 2040
    $ 0.962753
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny infraX na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 0.463101
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 0.463164
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 0.463545
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 0.465004
    0.41%
Prognoza ceny infraX (INFRA) na dziś

Przewidywana cena dla INFRA w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.463101. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny infraX (INFRA) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny INFRA z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.463164. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa infraX (INFRA) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla INFRA, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.463545. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa infraX (INFRA) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena INFRA wynosi $0.465004. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen infraX

--
----

--

$ 463.14K
$ 463.14K$ 463.14K

1.00M
1.00M 1.00M

--
----

--

Najnowsza cena INFRA to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --.
Ponadto INFRA ma podaż w obiegu wynoszącą 1.00M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 463.14K.

Historyczna cena infraX

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami infraX, cena infraX wynosi 0.463101USD. Podaż w obiegu infraX (INFRA) wynosi 1.00M INFRA, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $463,143.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    11.17%
    $ 0.046548
    $ 0.470923
    $ 0.416552
  • 7 D
    -37.33%
    $ -0.172883
    $ 1.3241
    $ 0.373646
  • 30 Dni
    -64.81%
    $ -0.300159
    $ 1.3241
    $ 0.373646
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin infraX zanotował zmianę ceny o $0.046548, co stanowi 11.17% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs infraX osiągnął maksimum na poziomie $1.3241 i minimum na poziomie $0.373646. Zanotowano zmianę ceny o -37.33%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał INFRA do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana infraX o -64.81%, co odpowiada około $-0.300159 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny INFRA.

Jak działa moduł przewidywania ceny infraX (INFRA)?

Moduł predykcji ceny infraX to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu INFRA. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania infraX na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów INFRA, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę infraX. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość INFRA.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę INFRA, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał infraX.

Dlaczego prognoaza ceny INFRA jest ważna?

Prognozy cen INFRA są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w INFRA?
Według Twoich prognoz INFRA osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny INFRA na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny infraX (INFRA), przewidywana cena INFRA osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 INFRA w 2026 roku?
Cena 1 infraX (INFRA) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz INFRA wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena INFRA w 2027 roku?
infraX (INFRA) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 INFRA do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa INFRA w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, infraX (INFRA) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa INFRA w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, infraX (INFRA) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 INFRA w 2030 roku?
Cena 1 infraX (INFRA) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz INFRA wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny INFRA na 2040 rok?
infraX (INFRA) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 INFRA do 2040 roku.
Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.