Informacje o cenie InfluenceHer (INFLU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.47% Zmiana ceny (1D) +28.39% Zmiana ceny (7D) -30.16% Zmiana ceny (7D) -30.16%

Aktualna cena InfluenceHer (INFLU) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs INFLU wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs INFLU w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki INFLU zmieniły się o -0.47% w ciągu ostatniej godziny, o +28.39% w ciągu 24 godzin i o -30.16% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o InfluenceHer (INFLU)

Kapitalizacja rynkowa $ 102.99K$ 102.99K $ 102.99K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 102.99K$ 102.99K $ 102.99K Podaż w obiegu 982.77M 982.77M 982.77M Całkowita podaż 982,772,609.5357322 982,772,609.5357322 982,772,609.5357322

Obecna kapitalizacja rynkowa InfluenceHer wynosi $ 102.99K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż INFLU w obiegu wynosi 982.77M, przy całkowitej podaży 982772609.5357322. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 102.99K.