Aktualna cena IncogniFi to 0.0154601 USD. Śledź aktualizacje cen INFI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe INFI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o INFI

Informacje o cenie INFI

Czym jest INFI

Biała księga INFI

Oficjalna strona internetowa INFI

Tokenomika INFI

Prognoza cen INFI

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo IncogniFi

Cena IncogniFi (INFI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 INFI do USD:

$0.0154601
$0.0154601$0.0154601
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
IncogniFi (INFI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:37:39 (UTC+8)

Informacje o cenie IncogniFi (INFI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04518864
$ 0.04518864$ 0.04518864

$ 0.01540281
$ 0.01540281$ 0.01540281

--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena IncogniFi (INFI) wynosi $0.0154601. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs INFI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs INFI w historii to $ 0.04518864, a najniższy to $ 0.01540281.

Pod względem krótkoterminowych wyniki INFI zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o IncogniFi (INFI)

$ 13.91K
$ 13.91K$ 13.91K

--
----

$ 15.46K
$ 15.46K$ 15.46K

900.00K
900.00K 900.00K

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa IncogniFi wynosi $ 13.91K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż INFI w obiegu wynosi 900.00K, przy całkowitej podaży 1000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.46K.

Historia ceny IncogniFi (INFI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny IncogniFi do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny IncogniFi do USD wyniosła $ 0.0000000000.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny IncogniFi do USD wyniosła $ -0.0003681080.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny IncogniFi do USD wyniosła $ -0.011755181509113915.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0.00000000000.00%
60 dni$ -0.0003681080-2.38%
90 dni$ -0.011755181509113915-43.19%

Co to jest IncogniFi (INFI)

As highlighted by Vitalik in a recent article, privacy is simulteanously one of Crypto's most important features, as well as one of its most prominent existential threats. Over the last few years, while providers of privacy tools have gained negative media attention (i.e. Tornado Cash), the importance of safeguarding privacy in a Web3 environment has been highlighted by several high profile kidnapping and robbery cases of wealthy Crypto individuals. Moreover, the rise of bots and copytraders have increased the need for users to be able to transact privately, without anyone following their every move.

As such, while private transactions can be abused by malicious actors and people looking to use cryptocurrency to hide the source of their funds, privacy should be a right and people should not be forced to share their balances, transactions or online movement. This view has been shared by many prominent figure in the Ethereum ecosystem, most importantly by earlier mentioned developer Vitalik Buterin, who is a renowned supporter of dApps such as Railgun and Tornado Cash.

While the importance of privacy in Web3 is thus generally agreed upon, the offering of privacy tools remains fragmented. As described in the next chapter, IncogniFi aims to change that, by creating a one-stop-shop privacy hub for browsing, communicating, transacting and storing crypto in a private way.

IncogniFi is an advanced privacy ecosystem, comprising a fully private, anonymous and secure VPN Browser, a Private W2W Communication Tool, a Password & Key Manager, a Non-Custodial Wallet and a Privacy Dex.

Ecosystem Products

  • VPN Browser
  • W2W Private Messenger
  • Password & Key Manager
  • Non-Custodial Wallet
  • Privacy Dex

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny IncogniFi (w USD)

Jaka będzie wartość IncogniFi (INFI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w IncogniFi (INFI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla IncogniFi.

Sprawdź teraz prognozę ceny IncogniFi!

INFI na lokalne waluty

Tokenomika IncogniFi (INFI)

Zrozumienie tokenomiki IncogniFi (INFI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena INFIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące IncogniFi (INFI)

Jaka jest dziś wartość IncogniFi (INFI)?
Aktualna cena INFI w USD wynosi 0.0154601USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena INFI do USD?
Aktualna cena INFI w USD wynosi $ 0.0154601. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa IncogniFi?
Kapitalizacja rynkowa dla INFI wynosi $ 13.91K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż INFI w obiegu?
W obiegu INFI znajduje się 900.00K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) INFI?
INFI osiąga ATH w wysokości 0.04518864 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla INFI?
INFI zaliczył cenę ATL w wysokości 0.01540281 USD.
Jaki jest wolumen obrotu INFI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla INFI wynosi -- USD.
Czy w tym roku INFI pójdzie wyżej?
INFI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny INFI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:37:39 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

