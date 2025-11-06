Informacje o cenie IncogniFi (INFI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.04518864$ 0.04518864 $ 0.04518864 Najniższa cena $ 0.01540281$ 0.01540281 $ 0.01540281 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena IncogniFi (INFI) wynosi $0.0154601. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs INFI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs INFI w historii to $ 0.04518864, a najniższy to $ 0.01540281.

Pod względem krótkoterminowych wyniki INFI zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o IncogniFi (INFI)

Kapitalizacja rynkowa $ 13.91K$ 13.91K $ 13.91K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 15.46K$ 15.46K $ 15.46K Podaż w obiegu 900.00K 900.00K 900.00K Całkowita podaż 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa IncogniFi wynosi $ 13.91K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż INFI w obiegu wynosi 900.00K, przy całkowitej podaży 1000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.46K.