Informacje o cenie IMPULSE (IMPULSE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0.00005384 Maksimum 24h $ 0.00006561 Historyczne maksimum $ 0.00084563 Najniższa cena $ 0.00005384 Zmiana ceny (1H) -0.00% Zmiana ceny (1D) -17.93% Zmiana ceny (7D) -28.85%

Aktualna cena IMPULSE (IMPULSE) wynosi $0.00005384. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs IMPULSE wahał się między $ 0.00005384 a $ 0.00006561, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs IMPULSE w historii to $ 0.00084563, a najniższy to $ 0.00005384.

Pod względem krótkoterminowych wyniki IMPULSE zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -17.93% w ciągu 24 godzin i o -28.85% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o IMPULSE (IMPULSE)

Kapitalizacja rynkowa $ 53.73K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 53.73K Podaż w obiegu 997.96M Całkowita podaż 997,958,329.868929

Obecna kapitalizacja rynkowa IMPULSE wynosi $ 53.73K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż IMPULSE w obiegu wynosi 997.96M, przy całkowitej podaży 997958329.868929. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 53.73K.