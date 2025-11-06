GiełdaDEX+
Aktualna cena IMPULSE to 0.00005384 USD. Śledź aktualizacje cen IMPULSE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe IMPULSE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o IMPULSE

Informacje o cenie IMPULSE

Czym jest IMPULSE

Oficjalna strona internetowa IMPULSE

Tokenomika IMPULSE

Prognoza cen IMPULSE

Cena IMPULSE (IMPULSE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 IMPULSE do USD:

--
----
-17.90%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
IMPULSE (IMPULSE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:37:23 (UTC+8)

Informacje o cenie IMPULSE (IMPULSE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00005384
$ 0.00005384
Minimum 24h
$ 0.00006561
$ 0.00006561
Maksimum 24h

$ 0.00005384
$ 0.00005384

$ 0.00006561
$ 0.00006561

$ 0.00084563
$ 0.00084563

$ 0.00005384
$ 0.00005384

-0.00%

-17.93%

-28.85%

-28.85%

Aktualna cena IMPULSE (IMPULSE) wynosi $0.00005384. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs IMPULSE wahał się między $ 0.00005384 a $ 0.00006561, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs IMPULSE w historii to $ 0.00084563, a najniższy to $ 0.00005384.

Pod względem krótkoterminowych wyniki IMPULSE zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -17.93% w ciągu 24 godzin i o -28.85% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o IMPULSE (IMPULSE)

$ 53.73K
$ 53.73K

--
----

$ 53.73K
$ 53.73K

997.96M
997.96M

997,958,329.868929
997,958,329.868929

Obecna kapitalizacja rynkowa IMPULSE wynosi $ 53.73K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż IMPULSE w obiegu wynosi 997.96M, przy całkowitej podaży 997958329.868929. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 53.73K.

Historia ceny IMPULSE (IMPULSE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny IMPULSE do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny IMPULSE do USD wyniosła $ -0.0000245289.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny IMPULSE do USD wyniosła $ -0.0000439796.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny IMPULSE do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-17.93%
30 Dni$ -0.0000245289-45.55%
60 dni$ -0.0000439796-81.68%
90 dni$ 0--

Co to jest IMPULSE (IMPULSE)

Impulse is a story-driven onchain IP shaped at its core by art and lore, where every creative decision ties back to narrative depth and worldbuilding. What makes Impulse distinct is our commitment to storytelling as the foundation for everything we do, ensuring the project remains authentic and immersive. Beyond simply crafting compelling tales, our ambition is to grow this into one of the biggest and most recognizable brands in the web3 space. While we pursue large-scale expansion and visibility, we remain dedicated to keeping lore and storytelling at the forefront, ensuring that the heart of Impulse always stays true to the imaginative universe that started it all.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla IMPULSE (IMPULSE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny IMPULSE (w USD)

Jaka będzie wartość IMPULSE (IMPULSE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w IMPULSE (IMPULSE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla IMPULSE.

Sprawdź teraz prognozę ceny IMPULSE!

IMPULSE na lokalne waluty

Tokenomika IMPULSE (IMPULSE)

Zrozumienie tokenomiki IMPULSE (IMPULSE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena IMPULSEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące IMPULSE (IMPULSE)

Jaka jest dziś wartość IMPULSE (IMPULSE)?
Aktualna cena IMPULSE w USD wynosi 0.00005384USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena IMPULSE do USD?
Aktualna cena IMPULSE w USD wynosi $ 0.00005384. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa IMPULSE?
Kapitalizacja rynkowa dla IMPULSE wynosi $ 53.73K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż IMPULSE w obiegu?
W obiegu IMPULSE znajduje się 997.96M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) IMPULSE?
IMPULSE osiąga ATH w wysokości 0.00084563 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla IMPULSE?
IMPULSE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00005384 USD.
Jaki jest wolumen obrotu IMPULSE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla IMPULSE wynosi -- USD.
Czy w tym roku IMPULSE pójdzie wyżej?
IMPULSE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny IMPULSE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:37:23 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe IMPULSE (IMPULSE)

Czas (UTC+8) Typ Informacja
11-05 17:18:00 Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00 Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15 Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43 Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37 Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00 Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,440.65

$3,381.32

$159.49

$1.0000

$1,477.90

$103,440.65

$3,381.32

$2.3309

$159.49

$1.0930

