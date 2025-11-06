Cena iLuminary Token (ILMT)
-0.00%
+2.78%
-15.00%
-15.00%
Aktualna cena iLuminary Token (ILMT) wynosi $0.01266001. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ILMT wahał się między $ 0.01225742 a $ 0.01268906, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ILMT w historii to $ 0.03000248, a najniższy to $ 0.00183544.
Pod względem krótkoterminowych wyniki ILMT zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +2.78% w ciągu 24 godzin i o -15.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa iLuminary Token wynosi $ 202.01K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ILMT w obiegu wynosi 15.96M, przy całkowitej podaży 139389969.730026. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.76M.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny iLuminary Token do USD wyniosła $ +0.00034248.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny iLuminary Token do USD wyniosła $ +0.0112338737.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny iLuminary Token do USD wyniosła $ +0.0304575685.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny iLuminary Token do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ +0.00034248
|+2.78%
|30 Dni
|$ +0.0112338737
|+88.74%
|60 dni
|$ +0.0304575685
|+240.58%
|90 dni
|$ 0
|--
🟢 iLuminary Wallet Overview A non-custodial, multichain wallet, designed as a one-stop shop for seamless and secure digital asset management. Integrating AI and blockchain technology, iLuminary simplifies decentralized finance while prioritizing user security and accessibility.
🟢 The Product The iLuminaryAI Wallet, featuring the AI-driven BREG mentor, offers real-time market insights, personalized portfolio optimization, and in-app educational resources. It also includes a state-of-the-art Crypto Anti-Drainer system, leveraging AI to detect and prevent fraudulent transactions, ensuring the highest level of user security.
🟢 4 Major UVPs of iLuminary • Comprehensive portfolio management and real-time market analytics, powered by AI, with BREG delivering personalized insights and financial guidance. • Cutting-edge security, with an AI-based Crypto Anti-Drainer system and biometric authentication, ensuring user assets remain safe. • Seamless EVM and non-EVM blockchain compatibility, offering maximum interoperability. • ILMT token economy, unlocking investments in real-world assets (RWA), access to lifestyle perks, debit cards, governance rights, and premium features, combined with gamified educational tools to enhance engagement and knowledge growth.
🟢 Already Working Product • V1 version, live with over 10,000 active wallets. • Integrated BREG AI mentor, providing personalized financial insights. • Robust Crypto Anti-Drainer feature, offering proactive protection against fraud. • Advanced security measures, including biometric authentication, multi-signature support, and cybersecurity audits, ensuring compliance and transparency.
🟢 Validation • More than 10,000 active wallets leveraging the iLuminaryAI Wallet. • Freemium model, driving mass adoption. • TG Game integration, with over 100,000 active users, fostering community engagement. • Security validated through a comprehensive cybersecurity audit and strategic partnerships.
🟢 Project Highlights • AI-driven financial guidance, with portfolio optimization via BREG. • ILMT token, enabling investments in real-world assets, lifestyle perks, debit cards, and governance rights. • Multi-blockchain interoperability, maximizing accessibility. • AI-based Crypto Anti-Drainer, combined with industry-leading security features. • Gamified ecosystem, encouraging engagement and learning. • Initial launchpad confirmed for Q2 2025, with listings planned on top Tier 1 exchanges and dex
