Informacje o cenie iLuminary Token (ILMT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0.01225742 Maksimum 24h $ 0.01268906 Historyczne maksimum $ 0.03000248 Najniższa cena $ 0.00183544 Zmiana ceny (1H) -0.00% Zmiana ceny (1D) +2.78% Zmiana ceny (7D) -15.00%

Aktualna cena iLuminary Token (ILMT) wynosi $0.01266001. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ILMT wahał się między $ 0.01225742 a $ 0.01268906, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ILMT w historii to $ 0.03000248, a najniższy to $ 0.00183544.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ILMT zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +2.78% w ciągu 24 godzin i o -15.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o iLuminary Token (ILMT)

Kapitalizacja rynkowa $ 202.01K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.76M Podaż w obiegu 15.96M Całkowita podaż 139,389,969.730026

Obecna kapitalizacja rynkowa iLuminary Token wynosi $ 202.01K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ILMT w obiegu wynosi 15.96M, przy całkowitej podaży 139389969.730026. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.76M.