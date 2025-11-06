GiełdaDEX+
Aktualna cena iLuminary Token to 0.01266001 USD. Śledź aktualizacje cen ILMT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ILMT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ILMT

Informacje o cenie ILMT

Czym jest ILMT

Biała księga ILMT

Oficjalna strona internetowa ILMT

Tokenomika ILMT

Prognoza cen ILMT

Logo iLuminary Token

Cena iLuminary Token (ILMT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ILMT do USD:

$0.01266001
+2.70%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
iLuminary Token (ILMT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:37:08 (UTC+8)

Informacje o cenie iLuminary Token (ILMT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.01225742
Minimum 24h
$ 0.01268906
Maksimum 24h

$ 0.01225742
$ 0.01268906
$ 0.03000248
$ 0.00183544
-0.00%

+2.78%

-15.00%

-15.00%

Aktualna cena iLuminary Token (ILMT) wynosi $0.01266001. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ILMT wahał się między $ 0.01225742 a $ 0.01268906, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ILMT w historii to $ 0.03000248, a najniższy to $ 0.00183544.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ILMT zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +2.78% w ciągu 24 godzin i o -15.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o iLuminary Token (ILMT)

$ 202.01K
--
$ 1.76M
15.96M
139,389,969.730026
Obecna kapitalizacja rynkowa iLuminary Token wynosi $ 202.01K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ILMT w obiegu wynosi 15.96M, przy całkowitej podaży 139389969.730026. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.76M.

Historia ceny iLuminary Token (ILMT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny iLuminary Token do USD wyniosła $ +0.00034248.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny iLuminary Token do USD wyniosła $ +0.0112338737.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny iLuminary Token do USD wyniosła $ +0.0304575685.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny iLuminary Token do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00034248+2.78%
30 Dni$ +0.0112338737+88.74%
60 dni$ +0.0304575685+240.58%
90 dni$ 0--

Co to jest iLuminary Token (ILMT)

🟢 iLuminary Wallet Overview A non-custodial, multichain wallet, designed as a one-stop shop for seamless and secure digital asset management. Integrating AI and blockchain technology, iLuminary simplifies decentralized finance while prioritizing user security and accessibility.

🟢 The Product The iLuminaryAI Wallet, featuring the AI-driven BREG mentor, offers real-time market insights, personalized portfolio optimization, and in-app educational resources. It also includes a state-of-the-art Crypto Anti-Drainer system, leveraging AI to detect and prevent fraudulent transactions, ensuring the highest level of user security.

🟢 4 Major UVPs of iLuminary • Comprehensive portfolio management and real-time market analytics, powered by AI, with BREG delivering personalized insights and financial guidance. • Cutting-edge security, with an AI-based Crypto Anti-Drainer system and biometric authentication, ensuring user assets remain safe. • Seamless EVM and non-EVM blockchain compatibility, offering maximum interoperability. • ILMT token economy, unlocking investments in real-world assets (RWA), access to lifestyle perks, debit cards, governance rights, and premium features, combined with gamified educational tools to enhance engagement and knowledge growth.

🟢 Already Working Product • V1 version, live with over 10,000 active wallets. • Integrated BREG AI mentor, providing personalized financial insights. • Robust Crypto Anti-Drainer feature, offering proactive protection against fraud. • Advanced security measures, including biometric authentication, multi-signature support, and cybersecurity audits, ensuring compliance and transparency.

🟢 Validation • More than 10,000 active wallets leveraging the iLuminaryAI Wallet. • Freemium model, driving mass adoption. • TG Game integration, with over 100,000 active users, fostering community engagement. • Security validated through a comprehensive cybersecurity audit and strategic partnerships.

🟢 Project Highlights • AI-driven financial guidance, with portfolio optimization via BREG. • ILMT token, enabling investments in real-world assets, lifestyle perks, debit cards, and governance rights. • Multi-blockchain interoperability, maximizing accessibility. • AI-based Crypto Anti-Drainer, combined with industry-leading security features. • Gamified ecosystem, encouraging engagement and learning. • Initial launchpad confirmed for Q2 2025, with listings planned on top Tier 1 exchanges and dex

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla iLuminary Token (ILMT)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny iLuminary Token (w USD)

Jaka będzie wartość iLuminary Token (ILMT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w iLuminary Token (ILMT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla iLuminary Token.

Sprawdź teraz prognozę ceny iLuminary Token!

ILMT na lokalne waluty

Tokenomika iLuminary Token (ILMT)

Zrozumienie tokenomiki iLuminary Token (ILMT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ILMTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące iLuminary Token (ILMT)

Jaka jest dziś wartość iLuminary Token (ILMT)?
Aktualna cena ILMT w USD wynosi 0.01266001USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ILMT do USD?
Aktualna cena ILMT w USD wynosi $ 0.01266001. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa iLuminary Token?
Kapitalizacja rynkowa dla ILMT wynosi $ 202.01K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ILMT w obiegu?
W obiegu ILMT znajduje się 15.96M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ILMT?
ILMT osiąga ATH w wysokości 0.03000248 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ILMT?
ILMT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00183544 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ILMT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ILMT wynosi -- USD.
Czy w tym roku ILMT pójdzie wyżej?
ILMT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ILMT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:37:08 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,359.83
$3,376.90
$159.32
$1.0000
$1,477.89
$103,359.83
$3,376.90
$2.3299
$159.32
$1.0918
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.2120
$0.0000000655
$0.000005647
$0.000000000000000000004499
$0.23522
