December 6, 2025(30 Dni) $ 0.012711 0.41% Prognoza ceny iLuminary Token (ILMT) na dziś Przewidywana cena dla ILMT w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.012659 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny iLuminary Token (ILMT) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny ILMT z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.012661 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa iLuminary Token (ILMT) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla ILMT, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.012671 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa iLuminary Token (ILMT) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena ILMT wynosi $0.012711 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen iLuminary Token Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 202.00K$ 202.00K $ 202.00K Podaż w obiegu 15.96M 15.96M 15.96M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena ILMT to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto ILMT ma podaż w obiegu wynoszącą 15.96M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 202.00K. Zobacz na żywo cenę ILMT

Historyczna cena iLuminary Token Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami iLuminary Token, cena iLuminary Token wynosi 0.012659USD. Podaż w obiegu iLuminary Token (ILMT) wynosi 15.96M ILMT , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $201,996 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 2.95% $ 0.000363 $ 0.012689 $ 0.012257

7 D -13.67% $ -0.001730 $ 0.017119 $ 0.006542

30 Dni 93.48% $ 0.011834 $ 0.017119 $ 0.006542 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin iLuminary Token zanotował zmianę ceny o $0.000363 , co stanowi 2.95% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs iLuminary Token osiągnął maksimum na poziomie $0.017119 i minimum na poziomie $0.006542 . Zanotowano zmianę ceny o -13.67% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał ILMT do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana iLuminary Token o 93.48% , co odpowiada około $0.011834 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny ILMT.

Jak działa moduł przewidywania ceny iLuminary Token (ILMT)? Moduł predykcji ceny iLuminary Token to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu ILMT. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania iLuminary Token na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów ILMT, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę iLuminary Token. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość ILMT. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę ILMT, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał iLuminary Token.

Dlaczego prognoaza ceny ILMT jest ważna?

Prognozy cen ILMT są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w ILMT? Według Twoich prognoz ILMT osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny ILMT na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny iLuminary Token (ILMT), przewidywana cena ILMT osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 ILMT w 2026 roku? Cena 1 iLuminary Token (ILMT) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz ILMT wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena ILMT w 2027 roku? iLuminary Token (ILMT) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 ILMT do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa ILMT w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, iLuminary Token (ILMT) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa ILMT w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, iLuminary Token (ILMT) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 ILMT w 2030 roku? Cena 1 iLuminary Token (ILMT) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz ILMT wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny ILMT na 2040 rok? iLuminary Token (ILMT) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 ILMT do 2040 roku.