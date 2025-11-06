Informacje o cenie Idle Network (IDLE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 1.74$ 1.74 $ 1.74 Najniższa cena $ 0.00144241$ 0.00144241 $ 0.00144241 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -31.48% Zmiana ceny (7D) -31.48%

Aktualna cena Idle Network (IDLE) wynosi $0.00733572. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs IDLE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs IDLE w historii to $ 1.74, a najniższy to $ 0.00144241.

Pod względem krótkoterminowych wyniki IDLE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -31.48% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Idle Network (IDLE)

Kapitalizacja rynkowa $ 545.07K$ 545.07K $ 545.07K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 733.57K$ 733.57K $ 733.57K Podaż w obiegu 74.30M 74.30M 74.30M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Idle Network wynosi $ 545.07K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż IDLE w obiegu wynosi 74.30M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 733.57K.