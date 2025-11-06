GiełdaDEX+
Aktualna cena Idle Network to 0.00733572 USD. Śledź aktualizacje cen IDLE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe IDLE łatwo w MEXC już teraz.

Logo Idle Network

Cena Idle Network (IDLE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 IDLE do USD:

$0.00733572
$0.00733572$0.00733572
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Idle Network (IDLE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:38:29 (UTC+8)

Informacje o cenie Idle Network (IDLE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.74
$ 1.74$ 1.74

$ 0.00144241
$ 0.00144241$ 0.00144241

--

--

-31.48%

-31.48%

Aktualna cena Idle Network (IDLE) wynosi $0.00733572. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs IDLE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs IDLE w historii to $ 1.74, a najniższy to $ 0.00144241.

Pod względem krótkoterminowych wyniki IDLE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -31.48% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Idle Network (IDLE)

$ 545.07K
$ 545.07K$ 545.07K

--
----

$ 733.57K
$ 733.57K$ 733.57K

74.30M
74.30M 74.30M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Idle Network wynosi $ 545.07K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż IDLE w obiegu wynosi 74.30M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 733.57K.

Historia ceny Idle Network (IDLE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Idle Network do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Idle Network do USD wyniosła $ -0.0066266243.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Idle Network do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Idle Network do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -0.0066266243-90.33%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Idle Network (IDLE)

Idle Network is building the solution to the trillion dollar problem by providing the infrastructure to bring idle devices on-chain and transform them into collateral for AI-optimized on-chain yield. We’re building a platform where anyone from the largest global blue chip enterprises down to solo individuals can earn from their idle devices without needing Web3 knowledge, complex wallet management, or any technical expertise.

As robotics and physical AI come online, Idle Network turns downtime into yield. Meanwhile we also allow supporting infrastructure for AI operations like MCUs, IOT devices, compute, storage, and bandwidth to be routed into Omni-Platform MetaVaults on Base.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Idle Network (IDLE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Idle Network (w USD)

Jaka będzie wartość Idle Network (IDLE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Idle Network (IDLE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Idle Network.

Sprawdź teraz prognozę ceny Idle Network!

IDLE na lokalne waluty

Tokenomika Idle Network (IDLE)

Zrozumienie tokenomiki Idle Network (IDLE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena IDLEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Idle Network (IDLE)

Jaka jest dziś wartość Idle Network (IDLE)?
Aktualna cena IDLE w USD wynosi 0.00733572USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena IDLE do USD?
Aktualna cena IDLE w USD wynosi $ 0.00733572. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Idle Network?
Kapitalizacja rynkowa dla IDLE wynosi $ 545.07K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż IDLE w obiegu?
W obiegu IDLE znajduje się 74.30M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) IDLE?
IDLE osiąga ATH w wysokości 1.74 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla IDLE?
IDLE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00144241 USD.
Jaki jest wolumen obrotu IDLE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla IDLE wynosi -- USD.
Czy w tym roku IDLE pójdzie wyżej?
IDLE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny IDLE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:38:29 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Idle Network (IDLE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

